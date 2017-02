Lupillo Contreras también abandona el PRI; apoyará candidatura independiente  

Entrevistado este martes optó por no hablar de los errores en los que incurrieron quienes dirigen al PRI que lo obligaron a tomar la decisión de ya no trabajar con ese partido, el cual tenía el deseo de dirigir en la localidad. Desde inicios del año pasado, Contreras Pérez reforzó el trabajo del MT, organización adherente al PRI, llevando a cabo la venta de kilogramos de frijol y azúcar en sectores populares con miras a participar en el proceso interno para elegir al nuevo dirigente del tricolor en Valles sin embargo a finales de año informó que desistía de esa intención denunciando que a toda costa quería imponer a una persona en ese cargo. “Estoy trabajando de lado de quien encabeza la asociación ‘Proyectos de Impacto Social’ Adrián Esper Cárdenas. Yo había trabajado y militado dentro del PRI pero hoy yo creo que si queremos que el municipio crezca vamos a tener que trabajar de una manera más ciudadana” comentó. Contreras Pérez añadió que “a mí no me gusta ofender a ningún partido, menos en el partido en el que milité, eso ya es parte del pasado y hoy quiero trabajar con ciudadanía; los errores que pudo haber tenido el PRI eso yo ya no los quiero decir” finalizó. Hace unas semanas atrás se dio a conocer que el ex alcalde de San Vicente y ex diputado local Jesús Soni Bulos mejor conocido como “El Compadrito”, renunció al PRI quejándose por el alza al combustible impulsado por ese partido y por la forma en como está gobernando a nivel nacional.