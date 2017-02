Municipio actuará como mediador en problema de Chimalaco y gasoducto Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre habitantes afectados por paso de la línea del gasoducto, mientras que la empresa se sustenta en documentos de permisos otorgados por autoridades municipales y ejidales anteriores. Axtla de Terrazas, SLP.- El conflicto entre habitantes del Ejido de Chimalaco y la empresa de gas Iberdrola no ha parado, mientras tanto, los trabajos de esta última se encuentran suspendidos de manera indefinida, en donde los pobladores, señalan que ellos fueron engañados por las autoridades ejidales anteriores, así como por el gobierno municipal de la administración pasada, por lo cual, harán lo que esté en sus manos para no permitir el paso de la línea del gasoducto. Axtla | Axtla 0 Comentarios Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre habitantes afectados por paso de la línea del gasoducto Al respecto Inés González Martínez Juez Auxiliar del ejido ha referido en diversas ocasiones, que los dueños de los predios, que son seis por donde se tiene previsto que pasen las tuberías, fueron engañados por quien fungió como autoridad, esto, en contubernio con la administración pasada, por lo que piensan llevar hasta las últimas consecuencias este problema con tal de que se reviertan los permisos que hasta el momento, han sido presentados por los representantes legales de la empresa. Por otro lado, el Presidente Municipal Julio César Hernández Recéndiz, explicó que este asunto ya se encuentra supervisándolo el Secretario General del Ayuntamiento Francisco Javier Cruz Caballero, y el Síndico Municipal Juan de Dios Reyes Solorzano. Aunado a ello, Hernández Recéndiz aseveró que su gobierno actuará como mediador, pues como gobierno tiene que respaldar a sus habitantes, en tanto que agregó que se encuentran verificando la documentación que la empresa Iberdrola tiene en su poder, en donde hasta el momento no se ha presentado ninguna irregularidad, sin embargo recalcó que siempre actuarán dentro del marco de la ley. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Selectivo Garzas blancas se impuso ante litcheros de huichihuayán PRI emitió convocatoria para cambio de la dirigencia municipal en Axtla No al paso de gasoducto en Chimalaco Parajes acuáticos son rodeados por aguas negras Derrota anticipada del tricolor si prevalecen las divisiones