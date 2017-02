Apreciaciones Temerosos de que la inseguridad se albergue en su municipio, habitantes de Tanlajás se encuentran pidiendo de manera emergente que se instale la secretaría de seguridad pública del estado en su municipio, lo cual sin embargo es impedido por el alcalde Domingo Rodríguez Martell quien ante la tirria que tiene en contra de los uniformados, se encarga de levantar falsos en su contra cuando estos brindan rondines de seguridad por su municipio o por el simple hecho de pasar por el mismo, logrando además que muchos de sus seguidores compartan la apatía por los agentes pero generando con ello que el trabajo para las dependencias de seguridad incrementen, al grado de que han tenido que acudir de manera personalizada a dialogar con las partes afectadas en algún tema de seguridad y hasta en lo que es una demanda penal, que aun cuando se debe de dar seguimiento en la agencia del ministerio público como es el caso de San Benito, se tiene que acudir de manera directa a la comunidad para dialogar con ambas partes, es decir con quienes fueron desalojados por los mismos habitantes hace meses atrás, por los mismos habitantes o con las autoridades, para que busquen alternativas para evitar que se sigan violentando los derechos de los desalojados, lo cierto es que aun ante la disposición de la dirección de seguridad pública municipal y de los policías comunitarios, el trabajo de seguridad es amplio para poder ser cubierto al cien por ciento por ellos. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero además, la falta de seguridad se deriva de que el alcalde Rodríguez Martell, busca no ser evidenciado de sus anomalías como lo es el hecho de que el pasado sábado en que fue invitado a una quinceañera en la localidad del Fortín, el señor se habría pasado de copas y comenzaría a discutir con el mismo anfitrión con el cual terminó supuestamente agarrándose a golpes, sin que esto fuera evidenciado por las autoridades y por sus funcionarios. En Tancanhuitz se espera que la destitución del director de agua potable y alcantarillado no genere mayor problema al ya existente en cuanto al servicio de agua se refiere, y por el contrario se termine con las mismas, ya que se asegura que a consecuencia de las constantes fugas que se han registrado en la tubería principal, los habitantes de la cabecera municipal no cuentan con agua desde hace una semana y que de continuar con el problema, ya no contarán con agua almacenada los que aun tienen, mientras que los que no cuentan con un sistema de almacenamiento se tendrán que seguir esperando porque desde hace días atrás ya se les terminó y los arroyos se encuentran en estado crítico. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones