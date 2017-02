Tianguistas “cierran” sus espacios sin permitir libre paso a sus clientes

Ante esta situación, dirigentes de las diversas organizaciones de comerciantes, en la cual se espera también el apoyo de las autoridades municipales, procederán a realizar un recorrido el día domingo por la zona del Tianguis para verificar los espacios que ocupan los mercaderes. El Secretario de Conflictos de la UCTAHH, Antonio Ramos; señaló que el día domingo se verificarán los espacios que utilizan los comerciantes, ya que estos se sobrepasan y no dejan el espacio suficiente para que pasen con mayor libertad los clientes. Dijo que sólo se requiere de reducir los espacios que se tienen durante los días Domingos de Tianguis, pues muchos comerciantes invaden los pasillos y no dejan suficiente espacio para pasar. Afirmó que los comerciantes que normalmente trabajan los Domingos de Tianguis ya tienen sus áreas pero se ha observado que van extendiéndose más y reducen los pasillos, ya no hay respeto y mucho paso para los clientes.