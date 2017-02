Apreciaciones Hay una gran expectativa negativa en el ayuntamiento de Santiago de Anaya ante el decremento económico municipal que sostendrá, les han reducido del fondo municipal poco más de 4 millones de pesos. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Jorge Aldana Camargo nos explica que esta reducción en erario público ha sido producto de una brutal disminución en el ingreso por concepto de predial y por cobro de agua potable, que durante los últimos años ha ido en descenso, generando una merma de por lo menos 20 mil pesos en el área de recaudación y que finalmente se vio reflejado en la disminución del presupuesto anual que destinaron para este municipio. Y pues el agradecimiento de la afectación es para el anterior edil municipal Fidencio Gachuz Ramírez, recibió poco más de 20 millones de pesos para aplicarse en pro de los santiaguenses, mientras que en contraste, Jorge Aldana Camargo recién recibió 15.8 millones de pesos. Pero sin duda conociendo a Jorge Aldana con su experiencia podrá gestionar recursos extraordinarios para su gente, es parte de ponerse las pilas, aparte que ha mostrado ser un alcalde activo. Pero de momento ya les impactó en los pagos quincenales que los trabajadores del ayuntamiento perciben por el servicio que brindan, sin embargo se prevé que pese a el inconveniente presupuestal, se continúen mejorando la imagen y los servicios que presidencia brinda a los ciudadanos. No le queda de otra, tendrá que estar al pendiente tocando puertas para tratar de resarcir el daño económico que han tenido, por que los errores impactan pues la mala administración genera el cierre de puertas de las dependencias federales. A tres meses de los sucesos que se llevaron a cabo entre el grupo de comuneros de Dios Padre e integrantes de la pequeña propiedad en lo que terminó con una persona sin vida, también generó la salida del subsecretario de gobierno en el Valle del Mezquital, Alejandro Ramírez Furiati lo que ha generado que hasta el momento no llegue nadie a dicho espacio. Pese a que Álvaro Mera se encuentra en calidad de director de gobierno en la región, se han suscitado diversos conflictos en la región en especial en Ixmiquilpan, en donde se ha visto necesaria la intervención de dicha secretaría la cual continúa desocupada además de que sus oficinas hasta el momento se desconoce quiénes laboren en esta. Luego de que el ex alcalde Heriberto Lugo González movió el avispero al interior del PRI, vecinos de diferentes comunidades acudieron a las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigiendo sea una persona que “venga” desde abajo el próximo dirigente del priismo ixmiquilpense, y tras las declaraciones del ex alcalde Heriberto Lugo, pidieron que se retracte ante la militancia. Como si fuera tan fácil, el ex alcalde hace una alusión significativa y establece como parámetro que sea gente del partido la nueva dirigencia y por supuesto que así se prevé que sea. Salieron a sacar las uñas los priistas y se dicen ofendidos por que el ex alcalde habló de lealtades ¿será que algo les saben a la base del partido? Anastasio Mezquite vecinos de la comunidad El Espíritu exigió una disculpa pública al ex alcalde priísta Heriberto Lugo González luego de que este último hiciera mención de que un grupo de personas a quienes calificó de “vándalos”, en referencia a que el día martes cerca de 14 vecinos pidieran en el comité municipal un dirigente meramente “desde abajo”. Y le critican al ex edil cuestiones a toro pasado. Isidro Carlos Pérez vecino de Julián Villagrán, es otro que llamó al reportero y como si fuera algo orquestado igual reprochó al ex edil cuestiones del pasado. Mire en este momento nadie cree en casualidades, pero de que la gallera ya salió al claro para reclamar espacios y poner atención en el momento en que el ex alcalde Heriberto Lugo González acaba de tocar la campanada, es para iniciar el proceso interno del tricolor, al menos la agenda de Ixmiquilpan da un giro distinto, que apenas comienza, pues ya comenzaba a aburrir a muchos, el grupo de manifestantes. Por otro lado en Jacala el profesor Adar Martínez Olguín ya se apunta para dirigir el PRI, todo indica que va ser él el dirigente del comité municipal, la ingeniero Miriam podría ser la secretaria general, aun cuando se prevé habrá berrinche porque todo puede suceder, pero el pronóstico ya está muy avanzado y difícilmente puede cambiar, solo falta fecha para que asista Emilse Miranda o Tito Meléndez a su toma de posesión. Veremos si el nuevo dirigente sale con algo de experiencia, tiene a su tío Teófilo cerca ojalá sea para bien. Regresan al sendero del trabajo político de manera formal, a pesar de berrinches que también vivieron en su momento, hoy parece van por el camino indicado, ellos ya tienen conocimiento fueron enterados, está calificada esa planilla solo algunos pequeños ajustes.