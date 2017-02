Preocupa a vecinos de la Emiliano Zapata conexión a drenaje de nuevo fraccionamiento Podria colapsar la línea y afectar su servicio, afirman Vecinos de la colonia Emiliano Zapata segunda sección solicitaron ayer la presencia de los responsables del departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, para aclarar una supuesta conexión de un fraccionamiento de la familia Varga en la red de la colonia, ante el temor de una sobre carga en la línea. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El licenciado Fernando Morquecho Barragán, arribo a la reunión con vecinos de la colonia Emiliano Zapata. La mañana de estos miércoles vecinos de la colonia Emiliano Zapata y autoridades se convocaron sobre la calle Benito Juárez, en donde también se solicitó la presencia de un representante del departamento del APAST, para la aclaración sobre el tema de una conexión de un fraccionamiento a la línea de la colonia. Señalaron los vecinos que el día martes estuvo presente personal de dicho departamento, para ver la posibilidad de conectar el drenaje a la red general de la colonia, situación que los inconformó debido a que para contar con dicho servicio, tuvieron que pagar la cantidad de ochenta mil pesos a la colonia Los Tamarindos. Levantándose un acta en donde señalan que nadie más se conectaría a dicha red para evitar una sobre carga, de hacer así se clausuraría el servicio, aunque tienen conocimiento que ha habido vecinos que han hechos sus pagos al departamento de APAST para poder contar con el servicio, y ahora sin previo aviso los propietarios del fraccionamiento, Jorge y Reyna Vargas desean conectarse a la línea de drenaje, con el riesgo de que ésta colapsara. A la reunión arribó el licenciado Fernando Morquecho Barragán, quien aseguró que hasta el momento no se ha tramitado ningún contrato de conectividad de drenaje como de agua, aunque reconoció que se realizó un estudio de factibilidad de poderse realizar este servicio. Afirmó que el departamento de APAST no tiene compromiso con la familia Vargas y mucho menos tienen la intención de quedar bien con nadie, ya que primero se tiene que realizar los estudios de factibilidad, además el permiso de las autoridades y vecinos del lugar Los vecinos además solicitaron la presencia de director de APAST Horacio Belmonte, para realizar un recorrido en cada una de las viviendas, ya que algunas no cuentan con registró, el cual le ha causado problemas para el desazolve en caso de taparse. El licenciado Fernando Morquecho, se comprometió a realizar una revisión en cada uno de los registros de drenaje para ver la capacidad de la red y entregar un informe a las autoridades, para analizar la posibilidad de conexiones a la red. Aunque los vecinos prefieren que abran una calle alterna a la colonia para realizar sus correspondientes redes como de drenaje, agua potable y electrificación, para evitar alguna posible colapso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Establecen módulos para recaudar firmas en apoyo a la Educación Pública Ante invasión de terreno ajeno decían no conocer a las autoridades Busca seguir las gestiones para la adquisición de terreno ENOHUAPO inicia segundo semestre del ciclo escolar 2016-2017 Vecinos de San Miguel Altos buscan propietario de perro