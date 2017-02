Ante invasión de terreno ajeno decían no conocer a las autoridades Abarcando más del terreno del que le correspondía a la señora lidia ante andador, al final aceptando haberse pasado un poco de distancia. Ante los señalamientos de vecinos de San Miguel Altos desconocer a sus autoridades por supuestamente actuar de forma parcial en la invasión de un predio, la delegada Dolores Santos Avendaño, acusó haber sido agredida por los vecinos que acusó no acuden a las asambleas cuando se les convoca y por eso desconocen cuando se elgien a las autoridades. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Delegada municipal de San Miguel Altos, Dolores Santos Avendaño. La mañana de ayer, en una entrevista con la delegada municipal de ‘San Miguel Altos’, Dolores Santos Avendaño, afirmó haber sido agredida por personas del mismo barrio, señalando que ella no era delegada y que en ningún momento había sido relegida, ya que el problema ahí era que Lidia Allende Hernández, estaba abarcando más terreno del que le pertenecía. Por lo que señaló que la señora decía que el andador estaba en la parte de su terreno, “y la verdad fue que su terreno solo correspondía hasta la barda, lo cual ella ya estaba rascando más de lo que le pertenecía”. Así mismo, manifestó, “me dicen los vecinos que me desconocen como delegada, cuando aún fui relegida por vecinos de San Miguel Altos, los cuales muchas personas de éstas no acuden a nuestros llamados, ya que el once de enero fui relegida”. Argumentando que, “el año pasado también fungí como delegada, y este año que está iniciando, por lo que tengo un año, no tres años como ellos lo dicen, el problema fue, porque vecinos de San Miguel Altos me llamaban para pedirme que yo les notificara el terreno de la señora Lidia Allende Hernández, el cual estaba agarrando una parte de un andador, por lo que llamamos al Juez Pablo Cortés y fuimos fue a medir”. Arguyó, “y yo con todo respeto le pedí a la señora Lidia que me enseñara la escritura del terreno, y ella fue en la tarde con la gente para medir hasta la parte que le correspondía”. Replicó, “y además el predio de ella estaba sobre la barda y no tenía nada que ver el andador, pero Francisco Bautista Ricardo, y la señora Lidia aseguraron que ellos habían comprado ese terreno, por lo que se mandó llamar al señor Lamberto López Cervantes, para que delante de los vecinos declarara que él les había vendido ese terreno, antes de que le llegara el citatorio a Lamberto, el señor Francisco lo fue a ver para decirle que porque se le estaba llamando si no era ninguna autoridad, y que no estaba haciendo uso ilícito de la propiedad, porque en ese momento la cancha se estaba arreglando y requerían de apoyo para el de la máquina, por eso se había pedido apoyo”. Aseguró, “y fue ahí donde entonces me empezaron a insultar, diciendo que yo no había sido relegida, pero ya al final la señora Lidia aceptó su predio, y que solamente se arregló ese andador, el cual mide cinco metros para que la ciudadanía pueda pasar”. Puntualizó, “pero unos días después estaremos haciendo una reunión para elegir al nuevo Juez, que lo que menos queremos es que haya problemas, sino que se trata de darle solución a cada uno de ellos, todo fue un mal entendido, y yo tengo el acta, y la señora Lidia quedó en rellenar todo el espacio que había rascado”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Preocupa a vecinos de la Emiliano Zapata conexión a drenaje de nuevo fraccionamiento Establecen módulos para recaudar firmas en apoyo a la Educación Pública Busca seguir las gestiones para la adquisición de terreno ENOHUAPO inicia segundo semestre del ciclo escolar 2016-2017 Vecinos de San Miguel Altos buscan propietario de perro