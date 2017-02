Transporte público sin regulación Santiago de Anaya, Hgo.- La única línea de transporte que se dirige al municipio de Santiago de Anaya, no cuenta con la regulación necesaria para brindar el servicio de manera eficaz y oportuna a los usuarios de transporte público. HIDALGO | Santiago de Anaya 0 Comentarios Piden que las autoridades del transporte tomen cartas en el asunto para regular esta actividad. Y es que no solo el mal aspecto y el deterioro que presentan la mayoría de sus unidades deja mucho que desear, sino que el servicio que algunos conductores brindan tampoco ayudan a la línea de transporte. La concesión de transporte intermunicipal conocido como transportes del valle otomí o T.V.O., por sus iniciales, tiene dos rutas: una que parte del municipio vecino de Actopan y que circula por la carretera federal número 85 (México-Laredo) y otra que pasa por todas las comunidades que conectan a Actopan y Santiago de Anaya por una vía alterna. Dentro de las irregularidades observadas durante el trayecto, es que en ocasiones, los choferes entregan un boleto en donde se especifica el costo del pasaje que se ha cobrado, mientras que otras veces simplemente, no entregan boleto alguno; sin contar con que no tienen un tarifario a la vista que indíquela cuota total a pagar de acuerdo al kilometraje o bien, el lugar de destino, lo que ha provocado un cobro indiscriminado a los usuarios. Es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se apliquen las sanciones pertinentes, para mantener el transporte público con la regulación necesaria y que en otros municipios del estado aplican. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reducen 4 millones de pesos para presupuesto 2017 Jorge Aldana rinde cuentas de sus 100 días de gobierno Merecemos instalaciones buenas, prácticas y bonitas: Obras Públicas Fuga de gas en el fraccionamiento El Sabino IPN trabaja en proyecto urbano