Inicia Registro Estatal de Víctimas la CEEAV y CEAV El proceso es para registrar a víctimas que aun no lo han hecho. Este miércoles y a petición de la asociación "Voz y Dignidad", la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tanto del Estado (CEEAV) como de la Federación (CEAV) inició con la realización de un Registro Estatal de Víctimas familiares de personas desaparecidas en San Luis Potosí. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL ENCUENTRO DE FAMILIARES de personas desaparecidas con integrantes de la CEEAV y CEAV se llevó a cabo en la UASLP este miércoles Celia García Valdivieso integrante de la CEEAV comisionada a atención a personas desaparecidas informó que dicho evento "fue para registrar a las víctimas que aún se encuentran sin registro ni atención por parte de las autoridades" para que, puedan acceder a fondos que les ayuden a darle seguimiento a sus casos y también para que se tenga una cifra real de dichos casos. En el estado dijo, se tiene un reporte de 40 personas desaparecidas sin embargo esa cifra es baja pero a pesar de ello, hay casos en donde las averiguaciones o carpetas de investigación han quedado sin ningún trabajo por parte de la Procuraduría de Justicia como Agentes de Ministerio Público y policías ministeriales. Este año agregó, a la CEEAV le fue autorizado un presupuesto de 33 millones de pesos para apoyar de manera económica no solo a los familiares de personas desaparecidas sino a víctimas de cualquier delito para que puedan financiar sus idas por ejemplo a la capital potosina para darle seguimiento al caso, hospedaje, alimentación entre otros. "Tenemos 40 asuntos de personas desaparecidas, es una cifra muy mínima para la realidad que existe en el estado, no tenemos cifras exactas y es uno de los problemas que no existe un Registro Estatal de Personas Desaparecidas" indicó. En dicha reunión dijo, estuvo presente Rubén Vasconcelos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y la intención fue de que aquellos casos que sean de su competencia puedan ser turnadas a la PGR o a la SEIDO y en el caso del fuero común los atenderá la CEEAV.