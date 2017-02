Cipriano un diputado que no sirve: Matías Mendoza Aprobó el incremento de placa comercial un 600 por ciento, lo que ha generado inconformidad entre los comerciantes de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan, Hgo.- Cipriano Chárrez Pedraza, diputado local por el V distrito de Ixmiquilpan es señalado de aprobar la ley de ingresos 2017 para Ixmiquilpan, como cómplice de gravar impuestos superior a 600 por ciento en cuanto a placas comerciales y permisos de funcionamiento de establecimientos comerciales. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Como legislador local, Chárrez Pedraza fue electo en Ixmiquilpan con más de 20 mil votos, la confianza del pueblo fue refrendada buscando la sociedad un legislador “diferente” con mayor alcance y sensibilidad por sus habitantes y en tres meses dicen, “mostró el cobre”. Matías Mendoza propietario de “Súper Siete” ubicado en El Fitzhi y de otros negocios en la ciudad como hotelería y abarrotes, muestra su preocupación por que se supone que el legislador fue electo para defender el interés del pueblo y resultó cómplice al aprobar una Ley de Ingresos 2017 donde muestran un cobro excesivo. Matías nos pide le acompañemos a cumplir con sus obligaciones de pagar sus impuestos -Estoy molesto- nos refiere, pues dice “se supone que elegimos un legislador que va a defender al pueblo y sale lo contrario”. Antes pasa al departamento de Reglamentos, donde el titular, Miguel Mundo no se encuentra, las secretarias nerviosas porque Matías lleva a un Comisariado ejidal de testigo, lleva a otro de sus amigos que dice “quiero que vean el abuso, voy a pagarlo porque para reclamar se tiene que consumar el abuso y no se vale. Los comerciantes locales aún no se enteran de lo que viene, cuál gasolinazo, estos cobros están peor”. Solicita el molesto comerciante le den los documentos donde respaldan su cobro, las tarifas y todo lo que implica como viene la ley de Ingresos 2017, pues considera “la sociedad lo debe saber, debe conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades y también cómo nos defiende el legislador local”. Luego de que le entregan un papel en el departamento de Reglamentos municipales, donde le dan lo que le corresponde pagar, sube apresuradamente a la segunda planta para pagar. Matías hace fila en la Secretaría de Finanzas, asiste el último día del mes de diciembre, la larga fila para pagar le lleva al menos dos horas, justifica “mira lo tengo que hacer, tengo que pagar, porque para reclamar esto, tengo que lograr que se consuma el abuso, no es que me sobre el dinero”. Al salir de pagar nos muestra un comparativo, un recibo de fecha 27 de enero del año 2016 con folio 18600, con el logotipo de tesorería de Ixmiquilpan, donde su pago anual de su negocio Súper Siete a nombre de su esposa Guadalupe Olguín Nicolás, asciende a 379.00 pesos y el del presente año 2017 con folio 227275 dice tuvo un costo de 2 mil 337.00 pesos. “Eso no puede ser, cómo de un año a otro nos suben un 600 por ciento, entiendo que el municipio hace su ley de Ingresos, pero tiene que pasar en el Congreso del Estado, donde Ixmiquilpan salió a votar por el legislador Cipriano Chárrez para defender los intereses del pueblo y al contrario, ni siquiera fue para avisarle a su pueblo de que venía un incremento garrafal, mira eso es un abuso de nuestro representante, cómo pueden aprobar semejante incremento. El municipio propone, el Congreso dispone y entonces quién nos defiende si todos están involucrados no solo políticamente, también familiarmente”. Recuerda que se trata de un legislador cuyo lema era “un diputado que te sirve” y que hoy ven que no sirve, “ya le dio la espalda al pueblo, ya no nos sirve, si lejos de defender los intereses los agrava aprobando esto que lastima al comercio”. Y efectivamente el comerciante entrega un legajo del periódico oficial del estado de Hidalgo, que no es otra cosa que la aprobación de la Ley de Ingresos 2017 de los distintos municipios del estado, y de manera directa Ixmiquilpan, donde contempla cada uno de los rubros a pagar del sector comercial, eventos deportivos, ferias, funciones de box, lucha libre, pago de piso, degüello del ganado, que recibe un incremento de cien por ciento, es decir el año pasado pagaba 30.00 pesos, ahora tendrán que pagar 75.00 pesos por animal ingresado al rastro. Continuará… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Piden que se retracte Heriberto Lugo Padres de familia acuden a registrar a sus hijos Cerros de basura se acumulan en las calles Capacitan y certifican a árbitros del mezquital A causa del gasolinazo, incrementa pasaje hasta 4.00 pesos