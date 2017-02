Piden que se retracte Heriberto Lugo “Sobre Heriberto Lugo González basta decir que nunca regresó a las comunidades que lo apoyamos y se vio reflejado tras terminar su periodo”, señalan. Ixmiquilpan, Hgo.-Luego de que vecinos de diferentes comunidades acudiera a las oficinas del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigiendo sea una persona que “venga” desde abajo el próximo dirigente del priismo ixmiquilpense y tras las declaraciones del ex alcalde Heriberto Lugo, estos pidieron que se retracte ante la militancia. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Lamentaron los dichos del ex alcalde por lo que piden que se retracte de sus declaraciones. En entrevista con Anastasio Mezquite, vecinos de la comunidad El Espíritu, exigió una disculpa pública al ex alcalde priista, Heriberto Lugo González luego de que este último hiciera mención de que un grupo de personas a quienes calificó de “vándalos”, en referencia a que el día martes cerca de 14 vecinos pidieran en el Comité municipal un dirigente meramente “desde abajo”. El vecino del Espíritu explicó, que acudieron de la mejor manera a dichas instalaciones dejando en claro que lo que se busca es que el partido ponga a un dirigente que sepa de las necesidades de los ixmiquilpenses, además de que conozca el municipio, que en ningún momento se estuvo gritando como “vándalos”, en mención a los que dijo el ex alcalde. “Soy un hombre que lleva más de 20 años trabajando por el partido, no solo son de campañas políticas por eso es que como militante acudí a las oficinas a pedir que se busque a un dirigente que sí vea por la militancia; sobre Heriberto Lugo González basta decir que nunca regresó a las comunidades que lo apoyamos y se vio reflejado tras terminar su periodo”. De igual forma Isidro Carlos Pérez, vecino de Julián Villagrán, lamentó las declaraciones de Lugo González al mencionar que durante su campaña fueron quienes estuvieron apoyando a quien meses después se convertiría en alcalde por el periodo 2009-2012, mismo que dijo se olvidó de quienes le “talachearon” pese a que no ocuparon algún puesto en su administración. “El grupo de personas que acudimos al comité municipal del PRI, reprobamos lo que dijo el ex presidente municipal, exigimos que se retracte ya que nunca hemos sido perredistas ni buscamos poner a algún perredista, nosotros queremos que sea una persona que en verdad conozca al municipio y su militancia para no cometer los errores que hemos tenido”, explicó. Detalló que se busca que los grupos políticos no impongan a alguien de sus mismos bandos al asegurar que eso es lo que ha afectado al priismo local, esperando que en esta ocasión sea un priista que no esté relacionado con políticos del municipio ni con apellidos de renombre, mismos que dijo ya no tienen credibilidad. “Es lamentable lo que dice el ex alcalde, la verdad nos llena de molestia ver sus declaraciones en contra de nosotros, los priistas que lo llevamos a ganar la presidencia municipal, en la cual dejó mucho que desear”, finalizó el vecino de Julián Villagrán. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cipriano un diputado que no sirve: Matías Mendoza Padres de familia acuden a registrar a sus hijos Cerros de basura se acumulan en las calles Capacitan y certifican a árbitros del mezquital A causa del gasolinazo, incrementa pasaje hasta 4.00 pesos