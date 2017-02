Abigeato sigue afectando en la Huasteca: HMR  

Dijo que esta situación se sigue presentando principalmente en los municipios de Tanquián, San Vicente Tancuayalab, Tamuín, y Ébano, donde operan bandas de delincuentes que roban ganado mayor, y maquinaria de los ranchos cercanos. Precisó que es urgente que la Procuraduría de Justicia del Estado realice acciones contundentes para detener a los delincuentes, ya que únicamente se realizaron acciones de rondines de vigilancia que no dieron resultados. “Hay rondines pero la cuestión es que de nada sirve que las autoridades, la ministerial, estatal o el ejército ande por las brechas si no se paran, no hacen ninguna acción, pasan ahorita los que va a robar esperan y hacen las cosas, es difícil; hay que sentar un precedente para que sirva y se vea que se está actuando porque mientras no agarren a ninguno no va a pasar nada, al contrario la gente que se dedica a esto, va a seguirlo haciendo”, externó.