Podrían retirar tubería de agua de Ixtacuayo

Atlapexco, Hgo.- Sin acuerdos se encuentran todavía el ayuntamiento y una persona que se dijo ser afectada por el paso de la tubería del sistema de agua potable de la comunidad de Ixtacuayo sobre su terreno. Oportunamente se dio a conocer que fue el pasado martes en que personal de la presidencia, encabezado por el departamento jurídico, sostuvo una reunión con el señor Francisco Martínez Pérez para llegar a un acuerdo sobre la situación que se ha presentado. Cabe mencionar que esta persona, en su momento, llegó a un acuerdo con el ex alcalde, Antero Nochebuena Hernández, durante su administración, pero finalmente no le cumplieron en su totalidad los puntos firmados en el acta. Por tal motivo, dio un ultimátum para que en quince días se firmen los acuerdos necesarios, ya que de lo contrario procederá a retirar la tubería que pasa por su terreno, mismo que afirma le pertenece a él y no a su papá, sobre todo que cuenta con su respectiva constancia de posesión que emitió el ejido de Itzocatl. Finalmente, todo lo anterior y en caso de no lograr un acuerdo, afectará a las familias de la comunidad de Ixtacuayo, quienes se quedarán sin el servicio de agua potable.