Espejeando Si de lo que se trata es de darse a notar, no podemos dejar de mencionar los esfuerzos que hace un alcalde, quien no deja pasar la oportunidad de divertirse de manera franca y abierta con sus más cercanas amistades y uno que otro colaborador que le caiga bien o que esté en el momento preciso para departir alegremente; aquí lo curioso es que en más de uno de los festines que suele organizar, se rumorea se hace acompañar de reconocido líder campesino que tras un largo tiempo en aquel lugar, intenta reincorporarse al trajín social y político de esta región, para lo cual estaría valiéndose de este gobernante, con quien suele compartir no sólo puntos de vista, sino también gustos bastante particulares, invitados por amigos que sin pensarlo dos veces, atienden de manera puntual, la demanda de tan distinguidos clientes… Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Sumamente preocupados se encuentran locatarios de la zona centro de la ciudad de Huejutla y esta preocupación no radica en los altos costos de la canasta básica, la tensa relación entre nuestro país y la vecina nación del norte, sino en el temor de ser exhibidos por las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en recientes fechas se han dado a la tarea de recorrer los diferentes establecimientos que se sitúan en dicho sector, encontrando diversas irregularidades en las tomas que dan soporte al suministro de energía de esos inmuebles, hablamos de los ya famosos "diablitos", lo cual ha llevado a los propietarios de los mismos, entre ellos hombres y mujeres reconocidos por su posición social y su alto sentido moral, a suspender de manera momentánea el funcionamiento de sus negocios, en lo que cubren lo referente a las altas multas que les fijan por incurrir en este tipo de manipuleo de sus redes eléctricas, ahora sí que lo barato les salió muy pero muy caro… Hoy, en la visita de Alberto Meléndez Apodaca, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI a Huejutla, tendremos la grandiosa oportunidad de apreciar la unidad de la que presume la llamada clase política, cohesión que quedó demasiado endeble en la pasada elección, mismos que además están impactados por las difíciles, pero muy necesarias, decisiones que desde el ejecutivo federal se tuvieron que adoptar ante los embates económicos que desde el exterior, afectaban nuestra economía, razón por la que resultará interesante escuchar el mensaje que habrá de externar el dirigente tricolor a la militancia de esta zona a propósito de estos temas, así como también será bastante curioso observar si alguno de esos priistas de ultranza, pero que optaron por coquetear con otros institutos políticos en la renovación de ayuntamientos y del congreso local, hacen gala de cinismo y desfachatez al dejarse ver en el evento, queremos creer que bien investidos con camisa o blusa roja, como siempre, la institucionalidad ante todo…En Atlapexco, el grupo político que recientemente dejó la alcaldía, pareciera que busca resurgir en el nuevo proceso electoral que está por venir o que se avecina, luego de que se ha corrido el rumor derivado de lo que sus mismos integrantes comentan, y que ahora estarían agarrándose de la figura de un funcionario federal de alto nivel, y de una legisladora, estaría en la baraja de las posibilidades en busca de la diputación federal vía el PRI …… En otro orden de ideas, el ex alcalde Jaltocán, aún no puede dormir tranquilo y todo debido a que su magna obra, la del sistema integral de agua potable de la cabecera municipal, tiene muchas fallas y no está funcionando adecuadamente y ha aumentado su preocupación, luego de que el delegados federal de la CDI, José Luis Licona Omaña, declaró en una visita reciente a la región que se habrá de investigar para verificar si todos los recursos destinados a ese proyecto fueron canalizados correctamente o en su defecto hubo desvíos, lo cual representaría un serio dolor de cabeza para el ex munícipe, lo anterior derivado de las quejas de los mismos beneficiarios …