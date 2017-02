En Derechos Humanos capacitarán a jueces auxiliares Impartirá las capacitaciones, acorde al tema de equidad y no discriminación. Tancanhuitz, S.L.P.- A partir del próximo 15 de febrero, se iniciarán las capacitaciones al interior de las comunidades a los jueces auxiliares, en cuanto a formación de estos en materia de derecho que encabezara la comisión de derechos humanos. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Capacitaciones a autoridades continuarán al interior de las comunidades. Lo anterior lo anunció la Coordinadora de Derechos Humanos en el municipio y Asesor Jurídico del ayuntamiento, Raquel Santiago Meléndrez, quien comentó que estas acciones serán encabezadas por la Coordinadora del Área de equidad y no discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Maribel Zúñiga Martínez, quien impartirá las capacitaciones, acorde al tema de equidad y no discriminación. Por su parte la funcionaria municipal, remarcará la importancia de no violentar los derechos de los ciudadanos en cada una de estas sedes, a fin de que las autoridades tomen conciencia del respeto que deben de tener y se les debe de brindar como tal. Para ello el próximo 15 de febrero la sede será Tamaletón primera sesión, en donde se concentrarán 10 comunidades aledañas, el 16 la sede será Sojualo Cuayo, Piaxtla, con el mismo número de comunidades; el día 17 la sede corresponderá a Cuatlamayan con 8 localidades, el 22 del mismo mes la sede será San José Pequetzen con 10 localidades, el 23 Crucero Crucerito con 8 comunidades y el 24 Palmira Viejo con 8 localidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ofrecen apoyos para proyectos productivos del SIFIDE Por finanzas 1014, contribuyentes fueron atendidos en enero “Todas las desapariciones han sido resueltas”: MP de Etnias SSA inician capacitación anual para auxiliares Inician remodelación de imagen de Tancanhuitz