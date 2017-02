Niños toman clases en la galera pública Son de la escuela primaria de la comunidad de Aquetzpalco; alcaldesa recorrió el lugar y reiteró su compromiso de realizar las gestiones correspondientes HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Niños de la escuela primaria de Aquetzpalco toman sus clases en la galera pública. La presidenta municipal reiteró su compromiso de atender la necesidad y gestionar los apoyos para brindar mejores espacios a los alumnos. Huautla, Hgo. Niños de la escuela primaria de la comunidad de Aquetzpalco, perteneciente a este municipio se encuentran recibiendo sus clases en la galera pública, lo que ha ocasionado inconvenientes al no contar con un espacio digno. Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades delegacionales y educativas de la citada localidad, por lo que en su visita que hizo la alcaldesa, Martha Hernández Velasco, le solicitaron el apoyo para que los niños tengan las aulas necesarias para que reciban su educación. Cabe mencionar que al no contar con los salones necesarios, los docentes y padres de familia decidieron adecuar la galera para que los alumnos puedan realizar sus actividades y con ello no se vean afectados por la falta de infraestructura. Sin embargo, los habitantes dieron a conocer que es necesaria la construcción de las aulas para que tengan una mejor educación, por tal motivo, solicitaron a la presidenta de su valioso apoyo para concretar la construcción y rehabilitación de los salones. En ese mismo sentido, el área de Comunicación Social del Ayuntamiento informó que “La presidenta municipal profesora Martha Hernández Velasco realizó una visita de trabajo a la comunidad de Aquetzpalco para escuchar y atender las necesidades que son prioritarias”. Así mismo “las autoridades civiles y educativas solicitaron que se atendiera la problemática en cuanto a infraestructura que está afectando a los alumnos de la escuela primaria con respecto a los sanitarios y las aulas, ya que actualmente los niños están tomando sus clases en la galera pública de esa comunidad”. Finalmente destacaron que la alcaldesa reiteró el compromiso de realizar las gestiones correspondientes para cubrir estas necesidades que aqueja a la población en este rubro educativo contando con el apoyo del gobierno estatal y federal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Delegado de la SEDESOL entregó apoyos a Ahuehuetl Ex regidor es taxista “pirata” Con exigencias concluirá la pavimentación de dos calles Invitan a la reafiliación del Seguro Popular Quitarán apoyos a productores