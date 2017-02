Dejan sin luz a barrio bajo por instalar transformador Vecinos manifestaron que no fueron avisados de los trabajos y por ello les ocasionaron inconvenientes en sus actividades, así como a los negocios que se ubican por la zona Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Los trabajos ocasionaron que varias familias se quedaran sin el servicio de luz eléctrica. Atlapexco, Hgo. Por la instalación de un transformador de luz eléctrica ocasionó la inconformidad de vecinos de Barrio Bajo, quienes no fueron avisados con anticipación de los trabajos por lo que se quedaron sin el servicio por cerca de cinco horas. De acuerdo a los habitantes de dicho sector poblacional, los trabajos se llevaron a cabo el pasado jueves por la mañana y por lo anterior causó algunos inconvenientes no sólo a las familias, sino también a algunos negocios que se ubican por Barrio Bajo. Así mismo, se supo que los trabajos fueron para conocido negocio de hospedaje que se ubica en las inmediaciones de la zona centro, en donde hace unos meses colocaron unos postes para cables y que destrozaron la banqueta para su ubicación. Los vecinos dieron a conocer que no se encuentran en contra de la instalación de nuevos negocios, que sin duda ofrecerá empleos a las familias, sin embargo, si mostraron su inconformidad ya que en ocasiones pasadas les avisan cuando se llevarán este tipo de trabajos y por ello se anticipan ante la falta del servicio de luz eléctrica. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pista de atletismo se está hundiendo Alumnos del CAIC acudieron a consulta dental Podrían retirar tubería de agua de Ixtacuayo Exigen a ex funcionario cumplir obra prometida Pese a millonaria inversión, sistema de agua presenta deficiencias