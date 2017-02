Pista de atletismo se está hundiendo A casi medio año de su inauguración, la pista de atletismo de la unidad deportiva se encuentra hundiendo Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios La pista de atletismo ha comenzado a hundirse debido a la humedad y la falta de drenes pluviales. Atlapexco, Hgo. Con una inversión de más de cinco millones de pesos fue inaugurada la unidad deportiva el pasado 27 de agosto del año pasado; sin embargo y a más de cinco meses de haber sido entregada, comienza a presentar algunas deficiencias. De acuerdo a comentarios de algunas personas que acuden diariamente a hacer uso de la pista de atletismo, dieron a conocer que en varios puntos la misma se está hundiendo lo que representaría que ocurriera un accidente. Lo anterior pudo ser constatado al acudir hasta las instalaciones de la unidad deportiva evidenciando que presenta ciertas inconsistencias. Así mismo, este tipo de problema se presentó debido a la falta de un sistema de drenes que pudieran verter el agua hacia el drenaje, sin embargo, no fueron construidos y es por eso que la humedad se encuentra afectando a la pista. Cabe mencionar que esta obra fue construida gracias a la gestión del ex alcalde, Antero Nochebuena Hernández, pero la empresa responsable de su ejecución no tomó en cuenta ciertas características que presuntamente se encontraban dentro del expediente y por ello en temporada de lluvias se pueden observar grandes encharcamientos de agua, ante la falta de los drenes pluviales. Por otro lado, es necesario informar que el problema anterior afectaría a las personas que diariamente hacen uso de la pista, ya que corren el riesgo de un accidente al haber literalmente, hoyancos en varios puntos. Finalmente será en el transcurso de las siguientes semanas en que la actual administración determine el daño ocasionado a la unidad deportiva y con ello poder encausar las acciones necesarias para su reparación para que la ciudadanía, no solo del municipio, pueda tener acceso sin problema al uso de la misma. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Dejan sin luz a barrio bajo por instalar transformador Alumnos del CAIC acudieron a consulta dental Podrían retirar tubería de agua de Ixtacuayo Exigen a ex funcionario cumplir obra prometida Pese a millonaria inversión, sistema de agua presenta deficiencias