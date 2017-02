Espejeando Luego de que se cancelara la visita de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, al municipio de Huejutla, finalmente se da a conocer que será este lunes cuando arribe a tierras huastecas para ser parte del evento que por motivos de agenda del mandatario mexicano, se tuvo que posponer, con lo que se da término a la serie de especulaciones que se dieron en torno a esta gira, por tal motivo, nuevamente se comenzó a instalar la estructura que en días pasados se retiró de los terrenos de la feria, espacio que albergara esta actividad y en el que se espera la presencia de alrededor de cinco mil asistentes, entre ellos funcionarios de los tres niveles de gobierno, quienes formarán parte de la comitiva que acompañará al jefe del ejecutivo durante su estancia en esta demarcación, municipio en el que, queremos imaginar que previo análisis de los equipos de logística de los diferentes niveles de gobierno, existen las condiciones para que este transcurra sin mayores contratiempos y se cubran las expectativas que se tienen respecto a este acto protocolario, no obstante y de cara a este evento, surgen inquietudes en vecinos de algunas comunidades cuyos predios aseguran se verán afectados por la obra de modernización del tramo carretero Huejutla-Tehuetlán, situaciones que ante la proximidad de la visita, seguramente ya se atienden por parte de los diferentes aparatos de gobierno pero que no podemos descartar que tengan otro tipo de interés ajeno al que se da a conocer a la opinión pública… Espejeando Más si hablamos de intereses legítimos, a quien también se le aprecia con una intensa pero fructífera dinámica de trabajo, al grado de que ya son varias las ocasiones en que no escatima tiempo y esfuerzo para estar con los serranos y huastecos, es precisamente al gobernador Omar Fayad, quien acorde a los tiempos difíciles por los que atraviesa al país en materia económica, no se conforma con adoptar medidas de austeridad al interior de su gobierno a través de la extinción de privilegios a servidores públicos, lo cual lo incluye, sino que se le aprecia en la generación de constantes acercamientos con economías de otros países, a fin de que volteen a ver al estado y lo ubiquen como un lugar propicio para invertir, así en recientes fechas tuvimos conocimiento de la próxima construcción de una ensambladora de automóviles con inversiones de origen mexicano, chino y japones, así como el fortalecimiento de las relaciones del gobierno hidalguense con el de Canada, todo con el objetivo de propiciar derrama económica para el estado y ser gestor de la generación de buenos empleos para profesionistas de esta entidad, lo cual, no significa descuido a las tareas que tienen que ver con el anuncio o puesta en marcha de obras de gran valía para los hidalguenses, lo que le lleva a recibir muestras de agradecimiento pero sobre el reconocimiento de la población por el trabajo realizado a escasos meses de haber asumido su cargo… La construcción de toda gran obra, empieza por los detalles mínimos, los que pareciera que no se notan o que no merecen importancia pero que son verdaderamente significativos, ya que sientan las bases para el logro de cada uno de los objetivos que se persiguen, razón por la cual merecen ser debidamente atendidos y más tratándose del quehacer de un gobierno, por tal motivo, descuidar aspectos tan relevantes como el fortalecimiento de servicios públicos, es un punto totalmente en contra para cualquier administración, la mejora de estos o la garantía de la correcta operación de los mismos, debe ser prioridad y no tomarse a la ligera, como lamentablemente sucede en algunas cabeceras municipales de la zona norte del estado, en las que las deficiencias que presentan redes de alumbrado y alcantarillado, así como en lo concerniente al suministro de agua, son el pan nuestro de cada día y esto, se quiera o no, repercute en aspectos que tienen que ver con la generación de problemáticas de salud pública e inseguridad, además que son fuente de justos reclamos de la ciudadanía, principalmente de quienes pagan puntualmente por contar con cada uno de estos beneficios… Sobre este tema, resulta importante señalar lo que acontece en municipios como el de Huejutla de Reyes, por mencionar uno de los tantos que convergen en este sector, demarcación en donde se tienen serias deficiencias en lo que concierne a la red de alumbrado público, ya sea en espacios de uso común en colonias y comunidades, así como en algunas calles, avenidas y bulevares como el Central, vialidad en donde, pese a ser un tramo municipal, no se realizan las reparaciones de arbotantes dañados y mucho menos de las luminarias que no funcionan, no obstante, cabe mencionar que el pago por concepto de consumo de energía eléctrica de dicho sistema, se cobra puntualmente por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cada uno de los usuarios, quienes cubren un porcentaje, mientras que otro más lo cubre el Municipio, funcionen o no las lámparas, por lo que y atendiendo las políticas de austeridad que los gobiernos adoptan en estos tiempos, resultaría importante que si tanto ciudadanía como ayuntamiento pagan por este servicio, simplemente y a través de las áreas correspondientes, se atiendan estas deficiencias y se eviten gastos que no reportan como debieran, ahí es donde precisamente se justifica el proyecto del municipio de renovar miles de luminarias bajo alguna forma de concesión o inversión que no ha quedado muy claro, lo que si es claro es la viabilidad del proyecto por la necesidad de un servicio que además generaría ahorros con los que se pagaría el servicio pero también importante es que esos ahorros serían por la utilización de tecnología solar. 