Ferstman Durán Hernández, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, mencionó “durante el año pasado se realizaron cuentos de atenciones a las localidades de los 7 municipios que dirige la residencia con el único objetivo de apoyar a la población de manera gratuita trabajando con los diferentes trámites, además exhortando a la población a dejar a sus sucesores en vida con el único objetivo de evitar dejar problemas testamentarios”.

Señaló, “en los diferentes municipios se llevan a cabo las mesas de atención para que ejidatarios realicen su papelería en regla y eviten dejar problemas por no realizar el cambio de sucesor, uno de los principales objetivos es que las personas no dejen problemas a los familiares por no realizar los trámites en tiempo y forma, todo esto se debe aprovechar ya que se realiza de manera gratuita”.

Expresó, “dentro del programa se realiza la atención a la gente que asiste de manera continua a la Procuraduría Agraria”.