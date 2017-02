Convertirán en guardería instalaciones de CANACINTRA

Lo anterior fue informado por Miguel Céspedes Salazar, Presidente Nacional de Jóvenes Industriales de CANACINTRA, el cual señaló que ya se tiene el proyecto de la renta del edificio mediante una licitación estatal, donde se cuenta ya con varios interesados, para que este espacio se convierta en una guardería que dé servicio a los trabajadores de empresas que se encuentran en los alrededores, así como a las familias. Mencionó que se cuenta con información de que las guarderías cercanas, no son capaces de cubrir la demanda que se tiene, por lo que se optó por rentar este inmueble, propiedad de CANACINTRA Nacional, “es una licitación a nivel estatal, hay dos o tres proveedores que traemos el dato, apenas salió la plática son licitaciones por año y ojala y pueda ser este tipo de guardería doble AA, que pueda dar rehabilitación para niños, la inversión es fuerte va más allá de los 3 millones de pesos, queremos rentarlo para gastos de la propia cámara”, señaló. En cuanto a la disputa que por años han tenido con habitantes del fraccionamiento, quienes dicen el edificio les pertenece porque está en su área verde, Céspedes Salazar mencionó, “el problema es que tú me puedes decir lo que quieras, lo cierto es que CANACINTRA tiene las escrituras, no es ni de nosotros es de CANACINTRA nacional, ellos los vecinos decían que lo querían como salón de usos múltiples, pero lo querían para fiestas”, “El edificio ha sido lastimado, vandalizado, pero son personas malintencionadas que no sé qué ganan con romper los vidrios y pintarrajear las paredes”, concluyó.