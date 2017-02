Junta de Gobierno del COBACH decidirá cese o no de Amado Vega

Desde unas semanas, integrantes del Sindicato comenzaron a colocar lonas y mantas al exterior de los planteles COBACH y EMSAD en el estado incluyendo ciudad Valles donde piden la salida de Vega Robledo. Sobre ello, el titular de la SEGE expresó que continúan en la revisión de aspectos solicitados por la dirigencia sindical mediante el diálogo. “Es un asunto que estamos dialogando con la dirigencia sindical, Amado Vega es el director resuelto así por la Junta de Gobierno del instituto, la Junta de Gobierno es el órgano que tiene esa responsabilidad –de cesarlo o no- y él hasta ahora se mantiene al frente de la dirección” expresó el pasado viernes Ramírez Díaz de visita en Valles. Añadió que “todo esto no tiene otra ruta más que buscar el acuerdo, el diálogo y el entendimiento para resolver las diferencias que puedan existir en un subsistema como este. La mayor obra que podemos hacer es que las clases no se interrumpan, que los muchachos estén en las aulas, los maestros estén dando clases y hay que reconocer que una y otra parte han sido responsables” finalizó.