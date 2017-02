Revista anual de la SCT será a finales de febrero

De manera tentativa dijo, podría iniciar la revista el 28 de febrero y finalizar en abril pero el calendario oficial será dado a conocer más adelante previa publicación en el Diario Oficial del Estado. Cabe recordar que el año pasado taxistas de la localidad exigían a la SCT un descuento del 50% en el pago del refrendo y no el 30% que les ofrecían y al respecto Rentería Gómez indicó que eso dependerá de la Secretaría de Finanzas y que hasta esta semana que concluyó no tenía petición alguna sobre ello de parte de los transportistas. La revisión se hará como cada año, al servicio de transporte urbano, transporte mixto, de taxis, de ruta y colectivos y estimó que en Valles se trata de mil 500 unidades aproximadamente. Por otra parte el delegado de la SCT expresó que todos las unidades que sean modelo 2006, que en la ciudad suman entre 35 y 40 taxis debieron de salir de circulación a partir de este año teniendo como plazo máximo el día de la revista ya que no se permite que presten el servicio vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad.