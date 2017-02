Esper, un independiente, con la dependencia de su apellido La base de este movimiento es quitar el botín de dinero de la frente de la mente de los políticos: Adrián Esper. En algún tiempo se decía en Valles, que los Esper, no eran de Valles, que Valles era de los Esper, se le cuestiona directamente a Adrián Esper, hijo de Don Alfonso Esper y hoy principal promotor de las candidaturas independientes. Adrián Esper, empresario impulsor de las candidaturas independientes. "Hay gente mucho más rica aquí, nada mas que su manera de vivir es más tradicional y pues les gusta tener sus ahorros debajo de la cama, en comparación a la cultura que nosotros tenemos de abrir negocios, abrir comercio y tratar de generar desarrollo para la ciudad; pero aquí hay gente que tiene mucho más dinero que cualquiera de mi familia, pero su manera de tener es no invertir y nosotros somos de la manera de pensar en que hay que invertir, que hay que desarrollar la ciudad, hay que detonar, a nosotros nos gusta el progreso" responde de manera tranquila el cuestionamiento de presentación, mientras cruza por debajo de su rodilla la pierna derecha y lleva su mano a la frente para frotarla. En la sala donde recibe al reportero de Zunoticia, la estancia guarda las fotografías de la familia en las paredes, en la mesa de centro se han dispuesto bebidas embotelladas y diversa botana, y detrás del ventanal de enfrente se aprecia la alberca y el balcón que da al río Valles. La entrevista se solicitó desde el mes de noviembre, pero por las diversas ocupaciones que tenía el empresario no solo en el país sino en el extranjero se establecieron los contactos apenas en febrero, después de participar en el foro en la Ciudad de México de Independientes se pudo llevar a cabo el encuentro. De Adrián Esper, la ciudad comenzó a hablar tras la presentación del proyecto de la Eco vía, y como principal promotor tomó notoriedad en la sociedad. Después su interés por impulsar las figuras de independientes al gobierno, lo hizo llevar a conocer la intención política de ser un participante en la contienda para el 2018. Joven y empresario, pero no político Quienes se dicen sus amigos, lo promueven como un joven con una forma distinta de ver las cosas y con un interés por modificar el quehacer político. La impresión de él sin embargo, se aprecia en un ser común, de trato sencillo, educado y motivado a explicar a quien lo quiera escuchar en ideas que parece lo mueven a quererlas ver reflejadas en acciones y no solo intenciones. Se percibe así en su expresión “me da gusto poder desarrollar mi ciudad, yo sueño con un Valles que podamos detonar, que podamos traer inversión y que esté agradable para los turistas”. ¿Porqué toma la decisión de incursionar en la política? Yo siempre he estado bien metido en la cosa del servicio público, en ayudar a la gente. Cuando secuestraron a mi prima en el 2004 yo ya tenía un grupo activo, con mi amigo Tito, con otras personas que estaban en el equipo, Ramón Coronado y ya andábamos haciendo ayudas, servicios en las comunidades, en las colonias y bueno, paré por cuestiones de seguridad. ¿Y qué lo mueve ahora buscar la presidencia municipal? Es un poco prematuro para mi hablar de ese puesto, porque yo soy muy respetuoso de los tiempos y soy muy respetuoso de la autoridad, como es en este caso nuestro presidente municipal, de nuestro gobernador y todavía no estoy en esa línea donde puedo decir que voy por el puesto o no, pero lo que me mueve es detonar nuestra ciudad, yo tengo muchos planes, muchos los he hecho públicos, ser el ícono de la ciudad sustentable, de lo ecológico aquí en Valles, es mi sueño, yo amo mi ciudad, la quiero y la quiero detonar. Sé cómo hacerlo, tengo la experiencia, tengo el conocimiento de nuestra gente para empezarle a dar un giro atractivo y que Valles se coloque en un punto interesante para el resto del país. ¿No es un capricho? No, de ninguna manera, te digo que llevo 20 años en esto, yo empecé en la Asociación Civil, no sé si te acuerdes “Viva la Huasteca”; no, cuando se nace para algo se nace, no lo puedes esconder, yo desde chico tengo la vocación de servir, disfruto ayudar a la gente, es algo que está en mi, lo disfruto. ¿Su familia está vinculada al PRI? Bueno, yo tengo varios parientes que han estado en el PAN y mi abuelo pues fue gobernador del PRI, cuando yo tenía pocos años, pero yo me acuerdo cuando él gobernó en ese aspecto, estaba yo muy chico. De igual manera por el lado de mi papá, tengo a mi tío Toño, que es el hermano más grande de mi papá que estuvo en la política también; tengo un tío que estuvo en el PAN, el hermano de mi abuelo, mi Tío Jorge; y Gustavo que ha estado en otros partidos, sí tengo mucha gente en mi familia que ha participado en la cosa política, pero también hay que reconocer que fueron otros tiempos, donde el servidor público se manejaba con honor y con respeto, no como está ahorita. Yo ahorita veo más que nada pura gente oportunista, no gente que quiera tener un verdadero liderazgo, una verdadera vocación o una verdadera pasión por hacer algo y en ese sentido yo creo que la imagen o el ejemplo que yo tengo de el servicio público, es de ser una persona honorable, de respeto y de hacer amigos y de servir a la gente. Introspección Tras observarlo detenidamente en sus expresiones, su intentos por explicar de la mejor forma su manera de pensar, surge la pregunta básica del cuestionamiento. Creo esta entrevista debió empezar por preguntar, ¿quién es Adrián Esper? Se le inquiere. ¿Quién es Adrián?, bueno yo soy una persona que empecé mi primera experiencia en el comercio, fue desde los siete años, ocho, nueve, todos los años, desde que podía caminar y hablar mi papá me mandaba a vender mangos aquí a la central camionera, vendía cinco mangos petacones a un peso y conforme iban pasando los años a dos pesos, y entonces desarrollé una técnica desde muy niño el comercio, a entenderme con la gente, cómo desplazarme con ellos. Yo llegaba y empaquetaba mis cinco mangos petacones y me iba a la central a venderlos; eso me ayudó mucho para entender cómo cuidar el dinero, lo que vale el dinero y el esfuerzo que es. Tras la separación de sus padres, narró se fue a vivir con su mamá a Monterrey, hasta que la Universidad la estudió en San Diego, donde aprendió a ser independiente y a conocer diversas partes del mundo. A mi me hablaban de un Adrián que es distinto a lo que se conoce, un personaje que tiene otro tipo de conceptos, de ideas, ¿qué lo hace distinto al resto? Bueno, es que yo soy mucho de hacer las cosas, a lo mejor yo soy un poco drástico en que me gusta hacer las cosas, me gusta resolver, yo no soy mucho de ir al café o de pasar mi tiempo en cosas que siento no van a ser muy productivas. Yo soy de hacer, me gusta motivar a la gente, me gusta hacer, me gusta construir, que el tiempo esté aprovechado. ¿Qué lo regresa a Valles? Nunca me he ido la verdad, solo que no hacia tanto ruido, ahorita pues con todo este movimiento abierto y como se nos han alineado las estrellas para poder hacer públicos nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestras ganas ya retumba cuando hacemos un movimiento en algún lugar, pero nunca me he ido, aquí está Gabriel que llevo trabajando con él 20 años, que me lo presentó por cierto el contador Flores y él sabe que siempre hemos estado aquí, solo que no con el nivel de volumen tan alto. Independiente a profundidad Adrián Esper, refleja su disgusto con el actual esquema político, y su pensamiento lo perfila hacia las figuras independientes pues considera ahí está la clave para terminar con los esquemas de corrupción solapados por los partidos políticos y por los compromisos entre los mismos. Eso se refleja cuando se le cuestiona su identificación con el llamado Bronco de Monterrey “sí tenemos muchas cosas en común los que andamos en movimientos ciudadanos por la cosa libre, por lo independiente, tenemos ese aspecto en común, que somos más transparentes, más honestos y tenemos en común que no estamos esperando a que te vaya a ayudar otro independiente si haces las cosas mal. Independientemente del respeto que yo tengo por el señor Bronco, si hace las cosas mal se jode. Esa es la diferencia de este movimiento independiente, y esa es la diferencia de cómo atacar nuestro problema cultural de idiosincrasia de la corrupción, es ahí algo medular, porque no va a haber alianzas que te protejan y eso es toda la diferencia a la hora de hacer las cosas. Si tu quieres robar un banco, vas a batallar si lo quieres hacer solo, si tienes un equipo lo puedes hacer, es lo mismo en el sistema político mexicano, si tu quieres llevarte y sablearte a la nación vas a batallar solo, te vas a topar con otra persona que está dispuesta a ayudarte para hacer el bien, pero no se va a quemar contigo para hacer lo malo, y esa es la diferencia que yo quiero contribuir mi granito de arena para este gran país, para nuestro México, el poder independizar a cada servidor público y que dé cuentas de frente a la población, ya nada de que este es amigo de aquel y está en el mismo partido y pues es una jabonera, dónde lo agarras, entonces esta parte de independizar este movimiento es clave de que no va a haber aliados. ¿Y el equipo comparte esto, porque muchos van por el beneficio que puedan alcanzar? La base de este movimiento es quitar el botín de dinero de la frente de la mente de los políticos, si tu quieres hacer dinero ahí está la iniciativa privada, vente acá a vender mangos, vente acá a abrir tu negocio, tu empresa, si tu quieres servir a la gente y el desarrollo de tu ciudad bienvenido a este barco. Son dos cosas muy diferentes, entonces el filtro que tiene la manera independiente es que va a tener que ser gente un poco más preparada y de que tendrán que hacer, ya no se podrán esconderse en decir, yo no le sé a esto, aquí es a resultados, esa es la diferencia de este movimiento, en que tienes que dar resultados, como estamos tu y yo en la iniciativa privada, no quiero más ni menos, nada más quiero que sea medido el político de mi país como estamos en la iniciativa privada. ¿En algún tiempo se puso de moda llevar a los empresarios a la política, pero no fue la diferencia, ni la solución? Mira, la ocasión hace al ladrón, el que no es corrupto ya que se mete al sistema a huevo se vuelve corrupto, tu lo has visto con varios funcionarios y gobernadores en nuestro propio estado. Son la gente más buena, pero llegan ahí y la ocasión hace al bandido, es lógico, está el sistema para proteger. En su opinión el sistema de independientes no permite la protección de partidos y no hay alianzas que protejan a la figura que gobierna, la cual deberá ser transparente para explicar a la población porque no se pueden hacer las cosas o cómo se deben hacer. Apasionado explica este mecanismo, sus proyectos de desarrollo para la ciudad, su visión de la nueva forma de hacer política, aunque al caer la noche bajo la ventanal de su casa lo que queda por saber si al final en los hechos los independientes son distintos a los políticos tradicionales o solo una nueva forma de mercadotecnia política para convencer a un electorado cansado ya de lo mismo de siempre. En el 2018 tal vez se sabrá. 