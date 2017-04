Largas filas de clientes para comprar mariscos por los días de guardar Fieles a la tradición de no comer carnes rojas, muchos clientes hicieron larga espera desde antes que abrieran los establecimientos para poder comprar pescados y mariscos Debido a la semana santa y a ser días de guardar en los que no se come carne roja, habitantes del municipio fieles a sus creencias han optado por adquirir pescados y mariscos, por lo que los establecimientos dedicados a este giro se han visto abarrotados de clientes. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios

Establecimientos de venta de mariscos con largas filas para la adquisición de este producto.