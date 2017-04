Alcantarillas llenas de basura provoca se inunden las calles Con la ligera lluvia caída en el municipio en días pasados se pudo observar lo grave que es la inconsciencia de la gente y falta de cultura al arrojar basura a la calle, ya que esta obstruye el paso del agua y provoca calles inundadas Después de la lluvia que se presentó en el municipio de Tamazunchale el día miércoles 12 de abril, las alcantarillas quedaron completamente llenas de basura, por lo que la gente señala que por esta razón en las próximas lluvias, las calles quedaran inundadas, porque al no tener paso el agua se desviará para las calles. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alcantarillas llenas de basura evitan el paso del agua en estas temporadas de lluvias y provoca inundación de calles. Aunque la lluvia fue poca pudo apreciarse el caos que podía provocarse de venirse precipitaciones normales. Algunas personas se tomaron un tiempo para quitarla y evitar que las alcantarillas se tapen durante las lluvias, pero en otras ocasiones hasta tiran más basura en esos lugares. Laura una mujer que cuida del medio ambiente dijo “muchas personas piensan que al arrojar una basurita al suelo no pasa nada, pero de en una y una se hacen muchas y éstas al juntarse en estas temporadas de lluvia no permiten el paso del agua y es cuando se inundan las calles”. Por eso señaló que “todos debemos de hacer conciencia, y mucho más las personas que en estas temporadas de lluvias el agua se les mete a sus viviendas, pero esto a causa de que no cuidan el medio ambiente, y aún vienen más lluvias y debemos de limpiar lo más que podamos, no solamente esperar a que el camión de la basura pase a recoger la basura o hacer limpieza en las calles”. Argumentó que todos pueden poner su granito de arena y salir beneficiados todos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vía de dolor para Daniel, el Jesús del viacrucis Tamazunchalenses denuncia en CEDH hostigamiento Ministerial de Monterrey Grupo de feligreses pide ayuda a comerciantes Ante la escases piden ahorren agua: Consumidores Acontla Vandalismo perjudica viviendas con grafitis