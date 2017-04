Tamazunchalenses denuncia en CEDH hostigamiento Ministerial de Monterrey Fueron llevados por elementos de la Policía Ministerial para interrogarlos con lujo de violencia, al no encontrarle pruebas en contra fueron liberados Tres ciudadanos de este municipio de Tamazunchale, que trabajaron en la Ciudad de Monterrey, denuncian ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hostigamiento policiaco de dicha ciudad, refiriendo ser testigos de un supuesto homicidio. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Promotora regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Beatriz García Rubio, Los hechos fueron dados a conocer por la promotora regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Beatriz García Rubio, quien señaló que se acercaron tres personas, señalando ser víctimas de hostigamiento de elementos de la Policía Ministerial del estado de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey. Mencionó que los afectados estuvieron trabajando en dicho lugar, quienes solicitaron la presencia de la policía ya que uno de sus vecinos era agredido por un par de personas, quienes posteriormente se enteraron que fue encontrado muerto. Aseguran que por ser lo que denunciaron los hechos fueron llevados por elementos de la Policía Ministerial para interrogarlos con lujo de violencia, al no encontrarle pruebas en contra fueron liberados. Aunque ahora han estado recibiendo llamadas de elementos policiacos, solicitándoles que se presenten en la oficina de la Procuraduría General del Estado, ya que requieren identificar a los supuestos sospechosos. Refieren que no han dejado de llamarles vía telefónica por lo que temen por su seguridad, ya que anteriormente habían sido agredidos, por lo que solicitan la intervención de la CEDH, de esta entidad para que intervenga, queja que ya fue interpuesta con el licenciado Felipe Nava en la capital del estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vía de dolor para Daniel, el Jesús del viacrucis Alcantarillas llenas de basura provoca se inunden las calles Grupo de feligreses pide ayuda a comerciantes Ante la escases piden ahorren agua: Consumidores Acontla Vandalismo perjudica viviendas con grafitis