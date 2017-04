En vacaciones aumenta presencia de niños en trabajos agrícolas Es factible que se vean niños entre los ocho y 10 años de edad trabajando en el corte de caña Aquismón, S.L.P.- Es precisamente en esta temporada vacacional cuando más niños o adolescentes suelen ser empleados en los campos agrícolas, aunque muchos de ellos sin ningún permiso emitido por alguna institución de gobierno, y menos con las garantías laborales y de derechos humanos. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Más niños y adolescentes suelen verse en los campos cañeros durante el periodo vacacional Simeón Maldonado Durán, ex juez auxiliar del ejido La Morena, señaló que de por sí es común que en los ciclos zafrísticos se vean familias completas trabajando en el jornal, y aunque pocas son las mujeres, es factible que se vean niños entre los ocho y 10 años de edad trabajando en el corte de caña. Sin embargo, enfatizó que los cortadores que se ubican en la zona norte del municipio –la mayoría- no son de La Morena, muchas veces ni siquiera de Tanchachín, pues es sabido que llegan desde Tampemoche o La Caldera; incluso, suelen ser contratados y traídos desde otros municipios o Estados del País. A pesar que para muchas familias o autoridades, ver trabajar a niños en labores rudas como el jornal es una situación normal, ya que es considerado dentro de los usos y costumbres para enseñar al menor de edad a colaborar en la economía familia, sobre todo si son de escasos recursos. Pero se mostró consciente que de no tener ninguna vigilancia o permiso oficial, es fácil violentar los derechos humanos del infante, pues según lo establece la UNICEF, la edad mínima para poder trabajar es de 14 ó 15 años, con trabajos “suaves” donde el esfuerzo físico no mengüe su salud. En ese sentido, admitió que cada autoridad local tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y respeto del derecho infantil, y de lo contrario denunciarlo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Policías estatales refuerzan vigilancia “Danzarte” vuelve al Sábado Cultural Vigilan que prestadores de servicio cumplan con condiciones de seguridad Capacitan y sensibilizan a docentes de Educación Inicial Supera expectativas nuevo sitio turístico “El jabalí”