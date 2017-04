Automovilistas no ceden paso al sonido de la ambulancia

Jaltocán Hgo.-Es muy notable la falta de cultura de los automovilistas al no ceder el paso al ruido de la sirena de una ambulancia. Integrantes de PC de este municipio, mencionaron que para poder abrirse paso entre los autos estos activan lo más alto sus sirenas, pero muchas veces no sirve de gran cosa ya que hacen caso omiso a la emergencia que se lleva. Además agregaron que en ocasiones los conductores quieren pasar detrás de ellos y ganarles el paso a los autos que llegan a orillarse, sin pensar que podrían causar un accidente de grandes consecuencias. Este tipo de situaciones hacen, que los servicios de urgencia pierdan minutos valiosos ante alguna contingencia. Exhortando a la ciudadanía en general a que cuando escuchen la sirena de una ambulancia, se orillen y le den paso a la unidad, ya que quien necesite el servicio podría perder la vida si no se atiende a tiempo.