Sin servicio de recolección de basura Ante la situación algunas amas de casa han optado por sacar sus bolsas con basura a la calle. Ixmiquilpan, Hgo.- Derivado del periodo vacacional, la mayoría de las rutas de recolección de basura fueron suspendidas en las diversas colonias durante los días santos. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Piden a las autoridades que se les notifique que días se suspenderá el servicio para evitar sacar la basura a la calle. Habitantes de colonias aledañas al centro de la ciudad indicaron, que los camiones recolectores de basura no realizaron su recorrido normal por las calles de sus localidades, señalando que se debió a los días más importantes de esta temporada vacacional. Ante la situación algunas amas de casa han optado por sacar sus bolsas con basura a la calle mientras que otras esperan a que esta semana se restablezca el servicio y puedan sacar los desechos acumulados en sus casas, ya que si la colocan afuera los perros la dispersan. Finalmente doña Soledad N. pidió al departamento encargado de la recolección de basura que les sea notificado a los pobladores los días en los que suspenderán el servicio para evitar sacarla la basura a la calle y de mal aspecto al municipio. "Solamente estaría bien que nos avisen que días no van a pasar y así no sacar la basura a la calle, para que no se vea mal o que los perros la desparramen" dijo la vecina de este sector.