Flor de Garambullo: atractivo gastronómico de el Valle Ixmiquilpan, Hgo.-"El Valle del Mezquital cuenta con el privilegio de tener cientos de árboles de Garambullo, que precisamente en estas fechas florean y a nosotros como comerciantes económicamente nos deja bien y a los turistas o visitantes un buen sabor de boca". HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios La flor de Garambullo se convierte en lo más buscado por los visitantes. Dijo en entrevista doña Rosa Martín, quien se dedica a la venta de verduras y en esta época del año comercializa con la flor de Garambullo, la cual, según señaló es la más buscada por los visitantes que provienen de otros municipios o estados de la republica que en estas vacaciones de Semana Santa disfrutan en este cálido municipio. Doña Rosa empieza con la recolección de la flor por la mañana, ya que asegura es la mejor hora para que la flor no se marchite y ella lo aprovecha para no batallar con los rayos del sol. "El corte de la flor tiene su chiste, no es así como así porque si se corta ya después del mediodía y no en la mañana la floresta se cierra y así ya no atrae al cliente, es por eso que desde muy temprano me levanto a cortar en los cerros donde hay mucho Garambullo", explica. Al cuestionarle cómo se puede degustar este majestuoso elemento de la naturaleza dijo, "en tortas; se baten con huevo y se fríen o también se les hecha a los frijoles. Las personas que vienen de otros lugares las buscan para cocinarlas así o sino aquí mismo en el mercado aprovechan para comer en las fondas que ofrecen guisos de flor".