Venden kilos incompletos  

María de los Ángeles Hernández se percató del engaño, al ver su bolsa de mangos, a la cual le faltaban gramos de producto y por los cuales le cobraban 20.00 pesos, ya que minutos antes había adquirido otro kilo de mangos en otro comercio.

La ama de casa denunció, “fui a la plaza a comprar un kilo de mangos y cuando me los pesaron me dijeron que era un kilo y medio pero le pedí al dueño que solo me diera un kilo entonces le empezó a sacar lo que según sobraba y solo me estaba dando tres mangos que según era lo de un kilo, se me hizo muy extraño por lo que luego me imaginé, le faltaban gramos y decidí no comprar”.

Así mismo pidió a los comerciantes sean honestos, “que mala experiencia me llevé cuando quise comprar los mangos, seguramente no son los únicos que no nos venden kilos exactos pero ese sí se descaró y me dio más pena a mí, por eso decidí dejarle su mercancía e irme”.