Gana Ixmiquilpense Campeonato Nacional de Ciclismo en Monterrey

Con la celebración del Campeonato Nacional de Ciclismo Sub 17, Sub 23 y Elite,

Óscar Garza Notz, Presidente de la Asociación de Ciclismo de Nuevo León, comentó la asistencia de los equipos de las diversas entidades del país en las modalidades de contrarreloj y ruta. Expresó que las actividades del Nacional se realizaron en las categorías Juvenil (para ciclistas de 17 y 18 años), la Sub 20 y la Elite; el 15 de abril se desarrolló las pruebas de la contrarreloj, mientras que el 16 de abril fue la ruta.

Las distancias de las pruebas contrarreloj en cada categoría fueron Juvenil femenil-15 kilómetros, Juvenil varonil-20 km, Sub 23 femenil-20 km, Sub 23 varonil-35 km, Elite femenil-25 km y Elite varonil-45 km. En la prueba de ruta Juvenil femenil el trayecto fue de 80 km, la Juvenil varonil fue de 120 km, la Sub 23 y Elite femenil de 120 km y la Sub 23 y Elite varonil de 180 km.

El principal atractivo del Nacional de Ciclismo en Monterrey fue la preparación para los pedalistas mexicanos que asistirán al Campeonato Panamericano de Ruta, que se realizará del 4 al 7 de mayo en Santo Domingo, República Dominicana. El evento de Santo Domingo será a su vez clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se desarrollarán del 20 de julio al 5 de agosto en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Nuestro paisano hidalguense, al ser entrevistado vía telefónica por Zunoticia, se mostraba contento “He trabajado mucho, llevo cinco años concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento con un sueño, ser el ganador de un campeonato nacional y hasta ahora se nos dio y ser parte del seleccionado nacional en ciclismo. Gracias a mis papás, el equipo que me apoya y grandes amigos que nos apoyan con recursos”.

Aclaró, que el Campeonato Nacional fue organizada por la Federación Mexicana de Ciclismo “Con este resultado espero formar parte de la selección nacional y poder participar en el campeonato panamericano que va a ser en Panamá, si me seleccionan estaré presente”.

Cuestionado en su pensamiento antes de llegar a la meta dijo, su pensamiento estaba en sus padres y sus hermanos, a sus amigos de Nuevo León, donde lo acogieron en su casa porque le han dado hospedaje y le han recibido muy bien, “agradezco por que viajamos con recursos propios y es difícil solventar los gastos y en la carrera no pensaba en otra cosa que en dar mi mejor esfuerzo y disfrutar el momento. Era algo difícil pero se dio el resultado”.

¿Háblame de ser un deportista de alto rendimiento, luego la gente no entiende los niveles de alimentación, educación, traslado cómo le haces para sufragar todo?

_La ventaja que tengo es estar concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, nos dan la alimentación, nutrición, apoyo psicológico y médicos, eso nos lo cubre el gobierno federal, pero en cuestiones de competencias, traslados, hospedajes, comidas eso corre en cuenta de cada quien, esa es la parte difícil que llevamos.

Asegura un viaje de Hidalgo a Monterrey no es nada barato y la estadía de cuatro o cinco días no es sencillo.

¿Qué estudios tienes?

_Termine el cuatrimestre en la licenciatura en Derecho en universidad en línea, debido a mis entrenamientos, llevó a cabo este tipo de estudios que me gusta, es difícil el estudio presencial por mis entrenamientos de cuatro o cinco horas. Opte por educación en línea y me gustó; Estoy dedicado a entrenamientos específicos durante la semana, si hay competencia participamos pero si no a darle al deporte, al entrenamiento. Estoy al cien por ciento en mi deporte el ciclismo.

¿Te habló alguien en particular tras tu triunfo, el alcalde de Ixmiquilpan, ya te ofreció apoyo?

_No, de Ixmiquilpan no he recibido apoyo, es lamentable porque me gustaría presumir que mi municipio me apoya, pero no es así y del estado solo el presidente de la Asociación de Ciclismo ya me habló para felicitarme, siempre nos ha apoyado con el aval para competir, pero por supuesto que hace falta mucho más apoyo.

¿Te gustaría que Ixmiquilpan dejara a un lado las cuestiones política y atendiera estos reglones de la juventud; Sabemos eres hijo de un priista, pero eso restringe la madurez para respaldar un proyecto prometedor como el tuyo?

_ La verdad no me gusta mezclarme mucho con lo político, lamentablemente las personas mayores están involucradas en estos temas. Si sé que mi papá está relacionado en un instituto político y eso como que me afecta para tener algún apoyo de parte del presidente, pero no lo veo como mucho problema, cada quien tiene su forma de pensar y si el presidente así lo ve, pues que lamentable, me gustaría que no fuera así, porque si hay como una restricción.

¿Cómo vislumbras tu escenario en este deporte?

_ Veo una buena manera, es una oportunidad que se me abre, estuve buscando ese resultado y creo vienen cosas mejores, hoy buscaré ser parte para estar por un resultado internacional, ya no solo nacional. Posteriormente tomar los escalones con mucha responsabilidad, mientras las cosas se hagan con dedicación se va a lograr.

¿Estás preparado mentalmente para buscar escalar de manera responsable?

_Sí, estoy muy preparado mentalmente y físicamente para llegar al cien en cada competencia.

Leonel es hijo de Rosalio Palma Cruz y Martina Dajui Cruz, ambos con domicilio en Panales, quienes están felices por los espacios que viene logrando en el deporte del ciclismo.