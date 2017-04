Primer trasplante de marcapasos en Zimapán El Médico Cirujano Rafael y el Cardiólogo Enrique García Hernández, son originarios de esta tierra minera. Zimapán, Hgo.- Zimapán cuna de hombres mineros que durante mas de 500 años han forjado y dominado la penumbra del subsuelo, pero no todo es minería, aquí también existen grandes profesionistas, médicos altamente calificados especialistas de renombre. HIDALGO | Zimapán 0 Comentarios Se menciona que dentro de unos meses estos médicos profesionistas realizarán la primera implantación de un marcapasos. La historia le da a este municipio un plus, pues este sábado 15 de abril alrededor de las 10:00 a.m. en el quirófano de la clínica Cruz Blanca, ubicada en la calle av. de la amistad en la zona centro de esta urbe minera, propiedad del Médico cirujano Fausto Ramírez Alvarado, se llevó a cabo el primer trasplante de marcapasos por los hermanos García. El Médico Cirujano Rafael García Hernández y el Cardiólogo Enrique García Hernández, ambos son originarios de esta tierra minera, quienes trasplantaron un marcapaso a una paciente de 89 años de edad, originaria y residente de la localidad del Saucillo, comunidad de esta capital minera. De igual forma se menciona que dentro de unos meses estos médicos profesionistas realizarán la primera implantación de un marcapasos en este municipio, con lo cual se demuestra una vez más que Zimapán cada día tiene buenos profesionistas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Activación física en presidencia Payasos dan alegría en Semana Santa ¡Todo un éxito ballet Passion! Un kilómetro de alegría Se dio el banderazo al Operativo Semana Santa