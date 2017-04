Otorgarán certificación a clínica de la SS en San José Pequetzén

Lo anterior fue informado por el aval comunitario de la Unidad de Medicina Rural correspondiente a la Secretaría de Salud en la comunidad mencionada, Juan Sánchez Ayala, quien comentó que de manera cuatrimestral se encuentra llevando a cabo un análisis de los trabajos que al interior de la Clínica de Salud de la comunidad se lleva a cabo, “si la gente dice que no se le dio buena atención, así lo anoto que no le dio buena atención, que si no le dieron medicamento así paso el reporte, que si le explicaron bien sobre la enfermedad, en fin todo en cuanto a la atención medica se refiere y eso lo paso cada cuatro meses a las autoridades de salud” comenta.

Estas acciones se realizan con más de 900 habitantes de la comunidad y anteriormente se llevaban a cabo con más de 2 mil pobladores, ya que se atendían a comunidades como La Garza, Linares, Tamarindo, Cruztujub y Guadalupe Victoria, dando dicha cantidad aproximadamente.

Comentó Sánchez Ayala que se encuentran contentos con esta noticia ya que se espera que la certificación se lleve a cabo durante el mes de septiembre y con esto además de los servicios que se podrán recibir, se tendrá la visita de funcionarios estatales y federales en el lugar que vendrán a dar a conocer los programas a los que se harán acreedores.