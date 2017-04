La Huasteca desamparada de Consejeros de la CEDH El más cercano consejero y a su vez defensor de los derechos humanos está en Matehuala, y no hay ningún representante de este organismo ni en la Huasteca Norte, Centro ni Sur Representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quedaron en la zona Altiplano y Media del Estado de San Luis Potosi y nada para la Huasteca Sur, Centro y Norte, así lo dio a conocer Beatriz García Rubio promotora de la CEDH. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Beatriz García Rubio, en la zona Altiplano y Media se establecieron los consejeros de la CEDH. Mencionó que ante la entrega a su cargo, hasta el momento no se ha presentado quien la supliría en la zona Huasteca Sur, ya que el más cercano se encuentra en Matehuala, quien se puso a sus órdenes para brindar atención a la ciudadanía. Aseguró que uno de los requisitos que pide CEDH es realizar trabajo social, y algunos de los aspirantes no cumplieron con este requisito, además de la comprobación de trabajo en defender los derechos humanos. Puntualizó García Rubio que el trabajo de un Concejero es analizar los problemas que se presentan en cada una de las dependencias gubernamentales, en donde se da propuesta ante el presidente de la CEDH, quien a su vez tiene que ejecutar acciones. Además de que un Consejero no tiene que hacer compromiso con ninguna institución, ya que para la promoción de los derechos tiene que realizarlo por sus propios medios. Concluyó que aunque no se cuente con Consejero en la Huasteca brinda su apoyo como promotora, orientándolos y recibiendo denuncias para ser canalizados ante las instancias correspondientes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Emiten alerta para Pezmayo por probabilidad de tormentas Sin palapas para turistas por problemas en Zoquitipa Competencia desleal afecta a los taxistas Internet gratuito es necesario en la plaza Basura regada en Zoyotla por falta de contenedores