En duda servicio que ofrece la línea de transportes ADO Vecino de la localidad de San Antonio HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Guillermo Hernández Concepción. Huejutla, Hgo.- Argumentando que el autobús ADO en el que viajarían sus familiares a la ciudad de México tuvo un retraso de más de 5 horas, Guillermo Hernández Concepción, vecino de la localidad de San Antonio pidió a los afectados externar su queja ante la instancia correspondiente, sobre todo cuando refiere que esta línea del Servicio Público tiene la obligación de garantizar al 100% un buen servicio a sus clientes. El vecino de San Antonio de este municipio, explicó que, su hijo y otras dos personas, además de un bebé de 15 días de nacido, tenían los boletos 9, 10 y 11 para viajar a las 22:30 horas a la ciudad de México, no obstante refiere que la salida se retrasó por más de 5 horas y que fue hasta las 04:19 de este lunes cuando finalmente sus familiares partieron al lugar donde viven y trabajan. Hernández Concepción fue claro al decir que lo anterior no se vale, pues detalla que el responsable de la terminal de autobuses ADO de esta ciudad, bien pudo solicitar otro autobús a la ciudad de Tampico y no a Pachuca, como dijo el representante de ventas de dicha línea del servicio público de autobuses. Guillermo Hernández refiere que los pasajeros de las 22:30 horas fueron informados de que había un accidente en terrenos de Zacualtipán, por lo cual su autobús no había arribado a esta ciudad, sin embargo también comenta que dialogó con el representante de ADO en esta región hidalguense que dio otra versión, “desde ayer dije que les hablaran con sinceridad a los pasajeros y que si algunos requerían el reembolso de su dinero lo entregaran, el autobús se descompuso y tuvimos que pedir otro a la ciudad de Pachuca por eso la tardanza”, dijo personal de esta empresa. El vecino del municipio pidió al personal de ADO tener alternativas para dar la atención que merecen sus clientes, se por ello que dijo decidió denunciar públicamente este hecho y exhortó a toda persona a denunciar pública y formalmente cualquier atropello o abuso de parte de quienes les ofrecen cualquier tipo de servicio, “vamos a denunciar porque si no lo hacemos seguro que las cosas no van a cambiar nunca”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Insistirá Antorcha en demandas de comunidades ante las Presidencias Reporta saldo Blanco la semana Mayor 2017 Presidenta del PRI en Huejutla “no le echa ganas”: EBM Desazolvan drenajes en Parque de Poblamiento De la palabra a los hechos la distancia es muy grande