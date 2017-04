Saldo blanco reporta PC en rio de Atlapexco Hasta el momento no se reportan personas que estuvieran en peligro de ahogar Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Durante la siguiente semana permanecerán instalados ante cualquier eventualidad. Atlapexco, Hgo. Personal de protección Civil dio a conocer que hasta el fin de semana no se habían presentado eventualidades en donde se pusiera en riesgo a los cientos de bañistas por ahogamiento que acudieron al rio de Atlapexco, lugar que literalmente estuvo repleto. Como cada año, visitantes de diferentes partes del estado así como de otros, acudieron desde el pasado jueves hasta el pasado domingo como parte de las fiestas de Semana Santa. Por tal motivo, la dirección de Protección Civil llevó a cabo la instalación de un módulo de atención y auxilio para resguardar la rivera del rio y con ello mantener las acciones de supervisión para evitar que alguna persona resultara afectada por ahogamiento. De esa forma desde el primer día del presente periodo vacacional han estado de forma permanente, cuidando que los visitantes, sobre todo niños, no tengan algún inconveniente al estar dentro del rio. Así mismo destacaron que el módulo estará instalado hasta el siguiente fin de semana, donde igualmente esperan el arribo de un importante número de personas a estar próximo el fin de las vacaciones. Finalmente los de Protección Civil recomendaron a las personas a no introducirse a partes profundas sin saber nadar, lo mismo en estado de ebriedad, así como mantener bien vigilados a los niños y por último utilizar bloqueador y no exponerse demasiado tiempo al sol. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Habrá jornada Gerontológica Salió de su casa y amaneció muerto Organizan fiesta patronal de San Isidro Labrador Estaba alcoholizado y terminó durmiendo en la barandilla Riña campal entre pandilleros dejó una persona lesionada