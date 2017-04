Apreciaciones La tarde de ayer sorprendió a los habitantes de Ixmiquilpan una fuerte granizada, debido a que fue acompañada de lluvia y viento, lo que generó fallas en el sistema eléctrico de varias viviendas. Tras la tormenta, las principales calles se convirtieron literal en ríos debido a la mala red de drenaje pluvial que existe en la ciudad. En algunos puntos, principalmente en el primer cuadro y calles aledañas, el agua rebasaba el límite de las banquetas. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Así mismo, en la carretera federal se registraron inundaciones que ponían en riesgo a los conductores ya que en estos puntos también el agua rebasó el límite del camellón, así como un gran encharcamiento en ambos carriles. En contraparte, los usuarios del sistema de agua potable de los barrios de El Fitzhi, Jesús, Calvario, Bondho y 20 de Noviembre se había reportado, quedaron sin el servicio del vital líquido temporalmente al parecer, debido a que se presentaron problemas de energía eléctrica en el equipo de bombeo; el sistema operador de agua a través de su cuenta de Facebook informó sobre la reparación de esto por lo que indicaron que el servicio se reestablecería normalmente. Mientras que en el municipio de Jacala de Ledezma, continúan las quejas en los diferentes barrios por las falta de agua, señalan la irregularidad que hay en cada sector ya que no son constantes los días de abasto; los habitantes de los barrios afectados son del Cerrito, el Aguaje y el barrio del Calvario. Señalan que este problema se presenta desde los primeros meses del año, que ya han externado su queja ante la Comisión de Agua de Jacala, pero estos en reiteradas ocasiones han indicado que las bombas están descompuestas y que no hay recurso suficiente para arreglarlas; por su parte los ciudadanos indican que estos son los encargados de buscar una solución, ya que son ellos los que tienen el cargo y la responsabilidad. Recalcaron que en administraciones anteriores no eran tan prolongados los tiempos de carestía de agua y no entienden por qué estas fallas son más notorias en estos últimos meses. Agregaron, que son ellos quienes tienen que lanzar un comunicado de la estrategia que utilizarán para que este problema se soluciones o si es algo con lo cual la ciudadanía va a tener que sufrir estos 4 años; por su parte no se tienen declaraciones oficiales por parte de las autoridades de la Comisión de Agua Potable, mientras la ciudadanía y en especial algunos habitantes de barrios están sufriendo este problema de desabasto. En Zimapán se tuvo la visita del Lic. Juan Carlos Muñiz Rodríguez, Secretario de la SEDAGRO, por lo que el Secretario municipal Arq. Raúl Trejo Villeda, junto con un líder empresario Canadiense hicieron un pequeño recorrido, se le dio el seguimiento a los trabajos realizados con la empresa ATCO Power, y la firma Memorándums de entendimiento, para proyecto de la Granja Solar. El recorrido constó de la visita del predio donde serán colocados dichos generadores de energía solar y posteriormente se hizo la firma del convenio en las instalaciones de conocido hotel spa. El gobernador Omar Fayad trabaja en el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de las y los hidalguenses; en lo que va de la administración, el gobierno de Hidalgo ejecuta 22 importantes obras de infraestructura carretera en la entidad; de estas siete las trabaja la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), con recursos del estado, dichas obras suman un total de 169 millones 213 mil 791.86 pesos, beneficiando así a más de 587 mil hidalguenses. Entre estas se encuentran, la pavimentación Hidráulica de la calle Antiguo Camino de FCC tramo: calle de Los Cisnes Sur a Av. Las Torres, la modernización del boulevard Juárez Sur segunda etapa, la construcción del boulevard Eje Oriente – Poniente tercer etapa, modernización del boulevard de acceso a Tolcayuca (tramo Km 9+009.25 al Km 10+000), la modernización de la C.E.E.C. Pachuca – Actopan a San Juan Solís del km. 0+000 al km. 2+800, así como la pavimentación de concreto hidráulico en Av. Carboneras – San Judas Tadeo y la reconstrucción de pavimento asfáltico de la carretera Santa María Tecajete – Zempoala (tramo del km 0+000 al km 9+500, subtramo del km 4+000 al km 9+500). De manera conjunta con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Hidalgo, se ejecutan 15 obras con una inversión de 317 millones 397 mil 812.94 pesos en beneficio de 1, 665,687 habitantes; dentro de las cuáles el mandatario estatal ha dado el banderazo de salida y ha encabezado las supervisiones correspondientes. De estas importantes obras se destacan, el inicio de obra de conservación de la carretera federal México – Laredo paso por Actopan del km 0+000 al 1+000, la modernización a 4 carriles de la carretera Portezuelo – Palmillas del km 64+500 al km 70+000, inauguración de la carretera rural Cuesta Colorada – La Ciénega, así como la supervisión de la Pavimentación asfáltica Las Palmas – Cerro Verde km 0+000 al 2+000, entre otras. El administrador del mercado municipal “Morelos” en Ixmiquilpan, Leopoldo Vargas informó que casi el 90% de los comerciantes reportan buenas ventas, mientras que cerca del 10% comentan que hubo una disminución en relación a las ventas comparadas con años anteriores, una vez que han terminado los días de Semana Santa. Contempló que durante el resto del periodo vacacional que marca el calendario oficial de la SEP, prevén continuar atendiendo con calidez humana, excelente servicio y precios accesibles a todos los visitantes que acudan a conocer y consumir dentro del mercado municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones