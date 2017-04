Ganaderos denuncian mortandad de animales y atribuyen a la sequía

San Felipe Orizatlán, Hgo.- Gran cantidad de mortandad de ganado se ha registrado recientemente en el municipio, el cual ha sido reportado ante las autoridades municipales, sin embargo, éste no se ha notificado a las dependencias encargadas y los ganaderos se han quedado sin cobrar el seguro. Desde hace algunas semanas se ha presentado la mortandad de vacas, suceso que ha sido asociado a la escasez de agua y falta de pasto, debido a la sequía, según fue reportado por las autoridades municipales, quienes dijeron que los ganaderos piden ayuda, sin embargo no han podido hacer nada al respecto. Mientras tanto en la Asociación Ganadera Local, los encargados dieron a conocer que los ganaderos no han realizado ningún reporte, lo cual a pesar de ser importante para aplicar estudios de los animales para determinar las causas de su muerte, los dueños de las vacas no le ven la importancia. Mientras tanto en el Centro de Atención para el Desarrollo Rural (CADER) ubicado en el municipio, Iván Armando Hernández Reyes, responsable, dijo que todos los ganaderos tienen un seguro por lo que cuando hay una pérdida tienen que reportarlo en la Ganadera o en SAGARPA para que los apoyen y le den seguimiento a su petición y puedan cobrar su seguro. El biólogo dijo que el seguro abarca cobertura por muerte natural o por la naturaleza, como caída de un rayo, mordedura de víbora, de murciélago, de vampiro, de murciélago vampiro, entre otras.