Ventarrón ocasionó caída de árboles Hasta el cierre de la edición no se habían presentado eventualidades mayores Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios La caída de un árbol sobre el tramo carretero Atlapexco Huejutla, ocasionó el cierre de un carril. Atlapexco, Hgo. Elementos de la dirección de Seguridad Pública en coordinación con personal de Protección Civil llevaron a cabo el retiro de un árbol sobre la carretera a la altura de la comunidad de La Reforma, brindando auxilio vial para evitar un accidente durante la realización de esas labores. Hasta la medianoche de ayer, los policías municipales llevaron a cabo diversos recorridos por algunas comunidades en donde reportaron la caída de algunas ramas de árboles, además de piedras en las carreteras, sin embargo, no se habían presentado eventualidades mayores. Lo anterior debido al fuerte ventarrón que se presentó en toda la región y esto ocasionó que en las comunidades de este municipio se suspendiera el suministro eléctrico, restableciéndose en algunas de ellas minutos más tarde, mientras que de manera extra oficial, en otras no. Así mismo, hasta el cierre de la edición no se tenía registro de personas lesionadas, sin embargo, se supo que los policías municipales y personal de Protección Civil siguieron recorriendo las localidades entrada la madrugada. Cabe destacar que la alcaldesa, Teresa Flores Nochebuena estuvo al pendiente del mal clima que se presentó ayer por la noche, originando que se activaran los protocolos de emergencia.