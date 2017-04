Espejeando. En la década de los 90’s la región huasteca fue semillero de organizaciones campesinas, algunas bien justificadas con presencia y trabajo, aquí nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, y otras más se extinguieron para siempre merced a una competencia cerrada por captar seguidores y cumplir expectativas, aspecto que no a todas se le daba, principalmente por las veleidades de sus polémicos dirigentes, aun así cumplieron un papel en tiempo y forma en medio de una sociedad cambiante y cada vez más exigente, y si bien es cierto que pudiera hasta decirse que hubo casos aislados donde llegaron a extralimitarse en sus exigencias, esos son tiempos superados y bajo ninguna circunstancia debe permitirse que la intransigencia y el interés de supuestos líderes se imponga como regla por fuera de los cauces del derecho y el respeto, y que tampoco las necesidades de la gente humilde, que la hay, sea el pretexto populista para violentar una sociedad que en su inmensa mayoría tiene carencias, pero nunca optaría para conseguir sus propósitos pisoteado los derechos de terceros, eso ni es justicia, ni es democracia y mucho menos es liderazgo, la sociedad huasteca tiene memoria, y recuerda cómo en la década de la que hablamos, sobresalía una agrupación campesina, con ciertas características de intolerancia, que curiosamente en la medida que sus integrantes cometían excesos y el estado los toleraba tratando de establecer el diálogo como herramienta válida de interlocución y acuerdo, estos más se radicalizaban e incluso aumentaban sus filas con gentes deseosas de militar en una agrupación donde sus líderes privilegiaban la impunidad y el atropello en espacios y personas que no simpatizaba con ellos. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Por supuesto que hubo mucho tema de trasfondo, sólo que a simple vista, resaltaba el hecho de que los agrupados parecían intocables en sus exigencias, algunas veces violentas. No puede negarse el hecho que al complejo panorama sociopolítico también contribuyeron gobiernos municipales incapaces, o que sucumbieron a las presiones y amenazas de estos grupos que enarbolaban la bandera campesina y proletaria. Cabe aclarar que agruparse, organizarse y exigir que una autoridad cumpla, no es un delito, se incurre en el cuándo escudándose en tales argumentos se amenaza y se pretende monopolizar la gestión social como si fuera un credo dogmático. Adjudicándose presupuestos institucionales como logros personales, con tal de mantener aglutinados a sus seguidores. Si bien los ayuntamientos no son un dechado de virtudes humanas, estos se rigen por tiempos, acuerdos y planeación en la distribución de obras y acciones, planes y presupuestos que de igual manera son aprobados con especificaciones técnicas y administrativas, todo lo cual vuelve difícil complacer a una agrupación en especial que solo exige beneficios para los suyos, olvidando a propósito que en el caso concreto de Huejutla con más de trecientos núcleos de población entre ejidos, comunidades y colonias; cualquier presupuesto siempre será insuficiente, y por lo tanto resultaría absurdo que una sola organización pretenda adjudicarse el privilegio de condicionar y exigir la aplicación de dineros públicos solo para unos cuantos e incluso reclamando presupuestos que se atribuyen fueron asignados de manera exclusiva para ellos, rompiendo con esto el principio de igualdad, cuando en realidad solo pretenden mantenerse vigentes en sus supuestos liderazgos y que muchas de la veces utilizan para amedrentar y poner contra la espada y la pared a los presidente municipales donde cuentan con presencia las organizaciones referidas. La buena noticia para un buen manejo de estos excesos, seguro ya la tienen los presidentes municipales de Yahualica, Orizatlán, Huejutla, Tlanchinol, Xochiatipan, donde muchos de sus habitantes, sobre todo gente mayor, recuerda con tristeza y recelo esos tiempos de confrontación estéril y destructiva de familias y pueblos enteros, que organizaciones intolerantes dejaron como huella maldita entre su gente, así que una buena charla de los alcaldes con los hombres viejos, sabios y nobles de los pueblos, les ilustraría mucho a quienes gobiernan ayuntamientos, claro, se requiere humildad para preguntar, escuchar y aprender.. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.