A López Obrador lo traicionó el subconsciente y reveló su complicidad con Javier Duarte Exige el presidente del CEN del PRI que se finque responsabilidad a López Obrador por el financiamiento ilegal que Morena recibió de Javier Duarte Asegura que la estrategia de López Obrador de exculpar a Javier Duarte es cínica. López Obrador se quiere curar en salud. El miedo no anda en burro. Estado | Estado 0 Comentarios El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que las autoridades deben ir a fondo en las investigaciones contra Andrés Manuel López Obrador por su complicidad con Javier Duarte. "Debe fincarse responsabilidad legal y electoral por los millones de pesos que López Obrador y su partido recibían mensualmente de Javier Duarte para la campaña en Veracruz y posiblemente para otras entidades federativas", dijo. Ochoa Reza consideró que las declaraciones de López Obrador corroboran la hermandad criminal con Javier Duarte. Sostuvo que las declaraciones de López Obrador de ayer, lo muestran de cuerpo entero. "Con el intento de deslindarse de Javier Duarte ha quedado al descubierto el impostor que es. López Obrador pregona una falsa honestidad pero los hechos y sus propias palabras delatan corrupción, falsa exoneración y a final de cuentas complicidad", indicó. Al respecto, el presidente del PRI agregó: "López Obrador, con la bola de cristal con la que intenta predecir el futuro, terminó confesando sus vínculos oscuros con Javier Duarte. Lo traicionó el subconsciente". Enfatizó que los mexicanos deben estar alertas ante un profesional de la mentira como es López Obrador. "Bien dicen que a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. López Obrador se quiere curar en salud. El miedo no anda en burro", señaló. El dirigente del PRI retó a López Obrador a responder de inmediato los siguientes cuestionamientos que la ciudadanía se hace, luego de escuchar la defensa que hizo de Javier Duarte: ¿Por qué López Obrador defiende a un corrupto como Javier Duarte? ¿Qué complicidad perversa existe entre López Obrador y Javier Duarte, para que éste lo califique como chivo expiatorio? ¿Además de los millones de pesos que recibió López Obrador de Javier Duarte, qué otras ilegalidades está ocultando el líder de Morena con su estrategia de defensa? ¿Acaso el dinero que Javier Duarte le entregó a López Obrador, lo están lavando en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México? El Doctor Ochoa Reza cuestionó que López Obrador haya llamado "chivo expiatorio" a Javier Duarte, pues esa expresión significa que alguien inocente es culpado por algo que no hizo. Para el dirigente priista la causa es evidente: López Obrador quiere la impunidad de Javier Duarte porque es lo que desea para sus propios crímenes. "Quiere que el desvío de recursos quede sin castigo para la complicidad Duarte-López Obrador", concluyó.