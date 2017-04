Espejeando. El retiro inminente del fuero a diputados, presidentes municipales y síndicos en el estado de Hidalgo, ha generado diversas reacciones en los sectores políticos, en su mayoría favorables a esta iniciativa de ley que ya se debate en el congreso estatal. Sin duda la concreción de un eficaz marco regulatorio que sirva como dique de contención a muchos de los excesos de algunos alcaldes, terminará por ser un contrapeso funcional entre sociedad y gobierno. Aunque siendo objetivos, los dislates metaconstitucionales en los que suelen incurrir los ediles, tienen su origen en la incompetencia de las asambleas municipales, al carecer muchas de las veces, de las más elementales nociones de sus funciones orgánicas constitucionales, lo que dificulta una correcta estructura de equilibrios fundamentales para implementar en las políticas públicas los principios éticos que deben regir en una sociedad que se precie de convivir en el orden y el respeto a la ley, como parte importante del desarrollo integral. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Y es bueno hacer hincapié de la urgente necesidad de aprobar y activar este mecanismo legal, que entre otras cosas contribuirá a inhibir actitudes de prepotencia e impunidad, en quienes hasta ahora, escudándose en el llamado fuero, se sientan hechos a mano e intocables. Y lo peor no sólo ellos, sino que en un afán de protagonismo hacen extensivo su fuero a familiares y colaboradores de confianza, quienes envalentados, también incurren en excesos, que muchas de las veces terminan pisoteando derechos elementales de humildes trabajadores municipales o ciudadanos que tienen la desgracia de confrontarse con estos personajes. Por ello, más allá de quien o quienes impulsan esta iniciativa de especial trascendencia y que bien merece mención aparte, lo importante es que logre aglutinar a todos los grupos parlamentarios y demuestren oficio y compromiso político, sin egoísmos ni concesiones, y se atrevan a pasar a la historia como una legislatura que supo estar a la altura de las circunstancias, por que escuchó a sus representados hastiados de soberbias e impunidad por parte de quienes están obligados a ser referentes positivos y constructivos de la sociedad. ¡En hora buena!… Aunque para el grueso de la población pasó desapercibido el hecho, el día de hoy, de manera coincidente, tuvo lugar en el CERESO de la Lima el primer juicio oral de tipo penal en este distrito, arrancando con ello de manera oficial los procesos en este nuevo sistema de justicia, lo que seguramente generará opiniones y será tema de interés para algunos sectores la implementación y funcionalidad de esta nueva faceta judicial de juicios orales. Y decíamos de lo coincidente, por que casi al mismo tiempo en el país sudamericano de Guatemala, se sometió a un juicio parecido al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien luego de su captura en ese país, deberá someterse al debido proceso instaurado en su contra, mientras se resuelve su casi inminente extradiccion a nuestro país, donde se han documentado diversos delitos cometidos por el ex gobernador y varios de sus colaboradores, que sin embargo se especula que habría escogido ese país el ex gobernador precisamente porque desde hace años se aplica el sistema penal que para México es nuevo, en el que un error en el procedimiento de las autoridades mexicanas podría significar la libertad del ahora señalado por delitos graves, o mínimo una condena benigna, ya que el tratado de extradición protege además al inculpado de que sólo el delito que le acrediten en aquél país es con el que habrá de ser juzgado en tierras mexicanas, así que este proceso que además se llevará a cabo en temporada electoral, sentará sin duda un precedente entre el nuevo sistema penal y la capacidad con qué se esté asimilando en nuestro país. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.