Paraje utilizado como basurero por visitantes

Lo anterior lo dio a conocer lo dio a conocer el comisariado de la Laguna Felipe Hernández Méndez, quien la mañana de este miércoles junto con varios vecinos realizaron trabajos de limpieza en la ribera del río Moctezuma, en donde encontraron ciento de bolsas con basura dejados por los visitantes. Señaló que nunca se les negó el paso, sabiendo que son lugares que visita la gente en esta temporada, ya que circularon por seguridad del ganado y caballos, en donde se ha recibido quejas de la ciudadanía que se encuentra suelto en carretera. Aseguró que circularon para mantener los animales bajo resguardo, dejando dos falsetes para entrar hacia el río Moctezuma, mediante letreros pidieron de la manera más amable de dejar limpio el área, y respetar el alambrado. Añadió que desafortunadamente que la gente no hace caso, pues la mañana de este miércoles realizaron una faena en la ribera del río, y se percataron que dejaron bolsas llenas de basura, botellas de cerveza y además cortaron el alambrado para entrar hacia la ribera, en donde no estaba permitido. Pidiendo de la manera más amable que respeten el área del ejido La Laguna, ya que son espacios públicos en donde pueden pasar con la familia, pero que no dejen basura ya que en ocasiones son masticados por las animales y en ocasiones se ahogan.