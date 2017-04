Apaxco, Campeón de Tezontepec Obtuvo su octavo campeonato en la historia en este escenario. Las finales del torneo de Semana Santa en Tezontepec de Aldama cumplieron con las expectativas al ser encuentros en los que los representativos de la categoría mayor así como la Sub 20, dejaron todo en la cancha. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Organizadores del evento agradecen la confianza tanto de patrocinadores, afición y equipos que permitieron realizar una edición más del torneo. En la mayor, Apaxco culminó con broche de oro su participación en la edición 52 de esta competencia que este año llevó por nombre “Alberto Valdez Cuellar”, en la cual obtuvo su octavo campeonato en la historia en este escenario. Una final de pronóstico reservado se vivió en el campo 1966 de Tezontepec, Apaxco llegó como uno de los favoritos, lo cual reivindicó con un amplio marcador de 4-1 ante Tri-Dendho, que llegó por primera vez. Organizadores del evento dieron trofeo al campeón y sub campeón al campeón y sub campeón de la competencia así como una premiación en efectivo de 80 mil pesos al primer lugar, 40 mil al segundo y 15 mil al tercer y cuarto lugar. CATEGORÍA SUB 20 En la final Atotonilco y Progreso no se hicieron daño al frente, en tiempo regular por lo que se llegó al tiempo extra, donde tampoco se contó con la presencia del invitado de honor, el gol; por ello, se tuvo que definir al campeón desde los 11 pasos, Atotonilco se impuso por 5-4 en lo que fue su participación numero 51 de la competencia. El primer lugar ganó un trofeo y 30 mil pesos en efectivo y el segundo un trofeo y 15 mil pesos. Organizadores del evento agradecen la confianza tanto de patrocinadores, afición y equipos que permitieron realizar una edición más del torneo más longevo de Hidalgo e invitan para el 2018 a vivir nuevamente esta experiencia en la que se tiene la presencia de ex futbolistas profesionales y árbitros de renombre a nivel nacional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Aumenta venta de helados! ¡Un detenido y dos prófugos por asalto a mano armada! Taxistas y concesionarios trabajan clandestinamente Taller de educación Vial en San Nicolás Mantener buenos precios atraerá más turistas