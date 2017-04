Ecología conmemorarán el Día Mundial de la Tierra

Bernardo Saldaña García, detalló que probablemente sea en la ribera del río Valles en donde lleven a cabo dicha campaña de reforestación en donde anteriormente comenzaron y la intención es concientizar a la población a cuidar el entorno con acciones que aparentemente no tienen importancia pero que si repercuten en el medio ambiente. “A lo mejor dirían que está muy trillado eso pero no, la ecología y los ecosistemas están vivos y si nosotros no participamos en darle más cuidado estaremos más, vamos a invitar al evento a algunas escuelas, a organizaciones que nos apoyan, a empresas”, agregó. Abundó que como sociedad deben de cambiarse conductas que son nocivas para el entorno como la quema de basura.