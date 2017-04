La Feria dejó de ser un evento familiar, debe de rediseñarse

“La feria es la cantina más grande que tenemos cada año y se ha ido perdiendo lo que era antes, que era familiar, había seguridad” expresó y expresó que a ello se suma que no hay credibilidad en la rendición de cuentas que se da al término del evento ya que informan que no hubo ganancias. Relató que hace días, ante él acudió un joven afiliado a la UCD denunciando que en el evento ferial había sido despojado de las llaves de su vehículo americano, dinero y celular por un elemento de la policía municipal sin razón aparente y que al final solo le devolvió las llaves. “Debiéramos de pensar si debe de seguir haciéndose o no las ferias, en mi opinión no es lo que era antes, se volvió hasta en un evento peligroso, se debe de pensar en qué hacer para que cambie”, dijo por último.