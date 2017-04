Director de Centro de Salud pelea terreno a vecinas Martín Ocampo se ha valido de artimañas para manipular a vecinos y autoridades, al asegurar que es propiedad del municipio: evidenció la afectada Tancanhuitz, S.L.P.- Acusan al director del Centro de Salud en este municipio, Martín Ocampo Ortega, y su esposa María Luisa Méndez Rodríguez, de disputarle un terreno a un particular, bajo el argumento de que es área pública; por lo que la quejosa interpondrá denuncia por los delitos de violencia patrimonial, económica y lo que le resulte. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios Documentos que muestran el foco de infección que generó presuntamente el galeno, así como un permiso de ingreso al terreno que el Municipio solicita a las “quejosas”, admitiendo que es propiedad privada. Mariel Sánchez Hernández, apoderada legal del terreno en disputa, explicó que desde hace dos años su madre que habita en la vivienda ubicada en la calle Solidaridad, del barrio Xochimilco, ha sido víctima de hostigamiento por parte del galeno y su cónyuge, quienes presuntamente se han dedicado a perturbar parte de la propiedad, y hasta la estabilidad emocional de su mamá y quienes ocupan el predio, bajo el argumento de que están invadiendo vía pública. Sin embargo, hace casi dos años en una serie de trabajos dedicados al mejoramiento de la calle que accede a las viviendas del barrio, Ocampo Ortega se comprometió a dar seguimiento a las obras, pero justo del tramo que ahora asegura es público, intentó cobrarle 11 mil pesos a la madre de la apoderada legal, atribuyendo entonces el terreno como propiedad privada. Mariel Sánchez, señaló que fue precisamente la negativa de pagarle tal cantidad, lo que generó el enojo del galeno, pues a partir de ahí comenzó el hostigamiento, lo que las llevó incluso a enfrentar una denuncia ante el Ministerio Público, por invasión; pero previamente, en una actitud revanchista, instaló una “pluma de acceso” precisamente para obstruir el paso, aunque en esta ocasión lo hizo en vía pública, acción de la cual se tienen copias certificadas ante notario, un legajo entregado a autoridades municipales y de salud, además de un proceso en el Juzgado adscrito a esta zona. El director del Centro de Salud, quien también es vecino de la quejosa, comenzó una serie de obras que culminaba en afectación directa del terreno que supuestamente defiende como propiedad pública, pues llegó a tapar el drenaje en esa área, que produjo el estancamiento de aguas negras en la vivienda de sus vecinas, sin importarle en aquel entonces la presencia de una recién nacida. “Hice del conocimiento del hecho, al entonces director de Obras Públicas, pero se puso de su parte, así que recurrí a la Jurisdicción Sanitaria seis, y expuse la situación, hablé de la contaminación de la que fue responsable quien irónicamente trabaja para el sector salud”, que le valió respuesta a favor, pues fue así como se ordenaron las obras de rehabilitación. Sin embargo, durante ese proceso, el galeno y su esposa –dijo- se dedicaron hacer una campaña de desprestigio y difamaciones en su contra, lo que tiene sustentado en un video a través de YouTube bajo el canal “Mariel Sánchez”. Posteriormente, ella y su madre decidieron “bardear” parte de su propiedad para delimitar los lotes, y en respuesta, Ocampo Ortega, colocó montículos de tierra y grava frente al acceso principal de la vivienda de sus vecinas, para impedirles el acceso, argumentando que podía hacerlo “pues además de las influencias que tiene en el Ayuntamiento, el material para construcción estaba en vía pública”; pero no conforme con ello, llegó a ingresar al terreno para tratar de impedir que los albañiles que construían la barda siguieran con el trabajo. La apoderada del predio, manifestó que ante la serie de afectaciones sufridas presuntamente por el director de la clínica, se iniciarán las investigaciones pertinentes para saber la relación o poder legal que el Ayuntamiento le ha conferido para pelear un área, que ni el Municipio ha disputado, pues por el contrario, con documentos oficiales, la misma Sindicatura ha reconocido el terreno como zona particular. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sin agua desde hace casi una semana Varones actualizan “INE” para entrar a programas Otorgarán certificación a clínica de la SS en San José Pequetzén Más de 2 MDP costo el arco de Tancanhuitz Alcalde realiza acercamiento con habitantes de Tamaletón para conocer sus necesidades