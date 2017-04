Apreciaciones Con el afán de impulsar artesanas y artesanos de concha de abulón de la marca colectiva Teñha del municipio de Ixmiquilpan, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo hizo entrega de apoyos económicos para la compra de maquinaria, materia prima y herramienta en beneficio de 80 personas. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Daniel Jiménez, explicó a las y los artesanos que la intensión del gobernador Omar Fayad es la de impulsar a las y los hidalguenses en todas las regiones del estado para generar empresas sociales que fomenten la actividad artesanal y el autoempleo, generando con ello crecimiento económico que se refleje en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Estos apoyos se realizaron en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), y es parte de un proyecto integral en el que se pretende aumentar la producción de las artesanías a través de la modernización de los procesos de elaboración mediante el uso de herramientas y maquinaria que le dé a las y los artesanos la oportunidad de ingresar a mercados más grandes a nivel nacional. Daniel Rolando Jiménez Rojo visitó en la comunidad del Nith, Ixmiquilpan, el taller del artesano Mario Gerardo Jahuey, quien ganó el primer lugar en la categoría de máscaras del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017. El funcionario dio un recorrido por el lugar y fue testigo del proceso para la elaboración de diferentes piezas, reconociendo la labor y la calidad de las artesanías con incrustación de cocha de abulón que se realizan en el taller Arte y Joya. Ante las quejas por parte de la población por la falta de recolección de basura que se observó en el municipio principalmente en esta temporada de vacaciones, Josué Aguazul Macedo, director de Desarrollo Urbano y Ecología en Ixmiquilpan comentó que el exceso de basura es “un daño colateral de las actividades turísticas”, y aseguró que tanto el área de Ecología como la de Servicios Públicos trabajaron arduamente para tratar de cubrir las necesidades de la población, sin embargo, era demasiada la carga de trabajo, y se vieron rebasados laboralmente en algunos momentos. “La ciudadanía ixmiquilpense, debe comprender que es parte de la llegada de los visitantes el tener basura, nosotros como ayuntamiento estamos trabajando a recoger la basura, estamos trabajando con mantener los parques adecuados para que nos lleguen más visitas”, señaló. También agregó que se está trabajando en la movilidad de transporte público de las diferentes zonas y rutas de este municipio, previendo proporcionarles tanto a usuarios como a trabajadores espacios adecuados para brindar y recibir un mejor servicio, tomando en cuenta áreas de descanso y sanitarios principalmente. “A las combis del Tephé vamos a ofrecerles un espacio adecuado para que no utilicen el área publica de la rivera, es lamentable que hasta estas fechas no cuenten con áreas de descanso para las personas, ni cuenten con sanitarios, tal como sucede en San Antonio. Habitantes del municipio de Jacala se han contactado con este medio de comunicación para externar su molestia, por el problema del agua potable y el desabasto que aun impera en el municipio. Este descontento e incertidumbre social se ha hecho más evidente en especial la mañana de este jueves, cuando de forma no oficial anunciaron a todos los usuarios que llamaban a las oficinas, que una de las bombas principales que suministra el agua en el pueblo está fuera de servicio y que ésta tardará por lo menos 15 días en ser reparada. Los ciudadanos expresaron que esperan que haya por lo menos un aviso oficial por parte de las autoridades correspondientes y que de igual forma se anuncie cuáles son las medidas que se van a tomar. En Zimapán, un auto fórmula uno fue la sensación en este municipio minero al traerlo de vista y exponerlo al público en famoso y conocido centro de venta de refacciones, donde se colocó y estuvo modelándose junto con algunas fotografías de sus carreras y el piloto que lo conducía. Por otra parte el pasado martes, el regidor de Cardonal por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ernesto Quiterio Pérez, fue agredido por hombres desconocidos mientras éste se encontraba realizando una labor altruista. En entrevista vía telefónica para este medio de comunicación, el asambleísta del Sol Azteca confirmó los hechos suscitados en la comunidad de San Andrés Daboxtha, en donde señaló desconocer el motivo de la agresión física hacia su persona, sin embargo ya comenzó a indagar lo sucedido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones